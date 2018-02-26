Юнас Энрот: "Олимпиада в Сочи мне понравилась больше, чем в Пхенчхане"

Голкипер минского "Динамо" и сборной Швеции Юнас Энрот в интервью официальному сайту клуба отметил, что получил важный опыт на Олимпийских играх-2018. Также хоккеист заявил, что турнир в Сочи ему понравился больше, чем в Пхенчхане.

– Это прекрасный опыт. Нахождение там дает много позитива. Правда, было бы гораздо лучше, если бы мы одолели немцев в четвертьфинале. Тем не менее, Игры останутся хорошим воспоминанием на всю жизнь.

– Многие атлеты говорят, что четыре года назад в Сочи атмосфера была куда более праздничной.

– Ну да. Если вы спросите меня, я тоже скажу, что в Сочи понравилось больше. Однако и в Пхенчхане все равно довелось увидеть много интересного.

– Вы сыграли всего один матч на турнире, тем не менее, заработали "сухарь". Как думаете, почему тренер после этого вновь доверил место в воротах Фасту?

– Фаст – очень хороший голкипер. Он здорово защищал цвета национальной сборной раньше, и в Пхенчхане тоже прекрасно провел весь турнир. К сожалению, это не помогло нам победить в четвертьфинале, но так бывает.