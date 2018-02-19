Ян Муршак: "Норвегия на бумаге является фаворитом"

Капитан сборной Словении Ян Муршак в преддверии матча 1/8 финала против команды Норвегии на Олимпиаде в Пхенчхане отметил, что соперник только на бумаге является фаворитом. Победитель встречи сыграет в четвертьфинале с Россией.

На групповом этапе словенцы выиграли два матча из трех и заняли второе место в группе, потерпев единственное поражение от России (2:8).

– В матчах группового этапа мы приобрели важный опыт, сейчас у нас есть определенная уверенность, тем не менее мы отдаем себе отчет в том, что на бумаге фаворитом предстоящей игры является команда Норвегии, – цитирует "Р-Спорт" Муршака. – Мы должны будем показать свой максимум, чтобы их победить. Наша сила – в командном духе, мы хорошо знаем друг друга и всегда готовы биться друг за друга. Надеюсь, мы это продемонстрируем во вторник.

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