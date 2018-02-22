Вячеслав Фетисов: "Я бы не поставил ни один турнир выше Олимпиады"

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в эфире Ютуб-канала "СЭ" рассказал о своем отношении к Олимпиаде и сравнил ее с Кубком Канады.
– Вы не поставите победу на Кубке Канады-1981 выше победы на Олимпиаде?
– Я не собираюсь ставить что-то одно выше другого, – сказал Фетисов. – У меня за всю карьеру 73 разных титула, и за каждым из них стоит – труд, пот, разные лишения и так далее. И каждый из этих трофеев по-своему важен. С другой стороны, как можно поставить этап Кубка мира по биатлону выше Олимпиады, хотя и там собираются сильнейшие? Но Кубок Канады – знаковый турнир, он проходил раз в несколько лет и собирал всех сильнейших мирового хоккея. В 1981 году мы единственный раз его выиграли, хотя до этого бывали пару раз в финале. И все-таки нет, не поставил бы я его выше олимпийской медали. Да и любой другой турнир не поставил бы выше Олимпиады. (Игорь ЕРОНКО, Александр ЛЬВОВ)
Индисс
Есть мнение...Действительно, Кубок мира и Олимпиада совершенно разные турниры по драматургии, но нынешняя Олимпиада по хоккею откровенно не удалась с точки зрения зрелищности и уровня хоккея.============Не знаю что там с драматургией, но по составу участников и классу игры спортсменов Кубки мира превосходят Олимпиады ,а это самое главное в состязаниях спортсменов ! И Фетисов прекрасно это знает и ценит.Так что лукавит уважаемый Вячеслав Александрович,имхо! 17:46 17:46
20:47 22 февраля
skua
СЭ, почему вы не вложили слова Фитисова о том, что он думает на счет этой Олимпиады ??? Там совсем другие слова были сказаны + он знатно ведущиму утер нос несколько раз
18:47 22 февраля
Ded vsegda odet
нхл выше олимпиады . Своя рубашка ближе к телу. бабло круче. Что и доказала эта олимпиада. Против бабла не кто и пикнуть не посмел.
18:24 22 февраля
BRUNO
DON, цитата - В 1981 году мы единственный раз его выиграли, хотя до этого бывали пару раз в финале. Кубок Канады проводился в 1976-м году. Вспомнил, лже-патриот?
18:15 22 февраля
Don
И писал он про сборную, а не конкретно про себя!
18:09 22 февраля
Don
Бруно, клоун, надо в теме разбираться, прежде чем пишешь) СССР принимала участие в Кубке Канады 1976 г. и заняла там 3-е место! Иди историю учи поджигатель покрышек)
18:07 22 февраля
Есть мнение...
Дела давно минувших лет, преданья старины глубокой. Мир меняется, конечно противно, что меняется в пользу денег. Действительно Кубок мира и Олимпиада совершенно разные турниры по драматургии, но нынешняя Олимпиада по хоккею откровенно не удалась с точки зрения зрелищности и уровня хоккея.
17:46 22 февраля
fifa_guru
"Я не собираюсь ставить что-то одно выше другого...", "Да и любой другой турнир не поставил бы выше Олимпиады" - определитесь, Вячеслав Александрович.. второе ближе к истине
17:29 22 февраля
BRUNO
Ремарочка-до 1981 года в Кубке Канады вы не были ни разу.
16:59 22 февраля