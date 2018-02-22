Вячеслав Фетисов: "Я бы не поставил ни один турнир выше Олимпиады"

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в эфире Ютуб-канала "СЭ" рассказал о своем отношении к Олимпиаде и сравнил ее с Кубком Канады.

– Вы не поставите победу на Кубке Канады-1981 выше победы на Олимпиаде?

– Я не собираюсь ставить что-то одно выше другого, – сказал Фетисов. – У меня за всю карьеру 73 разных титула, и за каждым из них стоит – труд, пот, разные лишения и так далее. И каждый из этих трофеев по-своему важен. С другой стороны, как можно поставить этап Кубка мира по биатлону выше Олимпиады, хотя и там собираются сильнейшие? Но Кубок Канады – знаковый турнир, он проходил раз в несколько лет и собирал всех сильнейших мирового хоккея. В 1981 году мы единственный раз его выиграли, хотя до этого бывали пару раз в финале. И все-таки нет, не поставил бы я его выше олимпийской медали. Да и любой другой турнир не поставил бы выше Олимпиады. (Игорь ЕРОНКО, Александр ЛЬВОВ)