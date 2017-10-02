Вячеслав Фетисов: "Введение видеоповторов по просьбе тренеров на Олимпиаде-2018 - это хороший ход"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отметил, что решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) разрешить главным тренерам сборных запрашивать у судей видеоповторы на турнире Олимпийских игр 2018 года является хорошим и справедливым ходом. Ранее сообщалось, что федерация может разрешить тренерам команд на олимпийском турнире в Пхенчхане сделать запрос на видеопросмотр спорных эпизодов, связанных со взятием ворот.

– В хоккее такие вещи случаются не очень часто, хотя везде есть видеоповторы, – цитирует ТАСС Фетисова. – Конечно, если бы они видели тот гол, который был забит в 2002 году, все могло бы поменяться для нашей команды. А так ИИХФ делает все, чтобы справедливость имела возможность в любом случае восторжествовать, так что это хороший ход. Я его поддерживаю.

Сегодня есть система для просмотра повторов. Я работал тренером почти четыре года, и за это время все моменты, которые были по просьбам игроков просмотрены, получились справедливыми. В 2002 году был единственный спорный момент, как мне кажется.