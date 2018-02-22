Вячеслав Фетисов: "К хоккею лежит душа русского народа"

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в эфире Ютуб-канала "СЭ" рассказал о своем отношению к статусу победителя Игр и к хоккею в нашей стране. Бывший защитник отметил, что престиж олимпийского хоккейного турнира в последние годы возрос.

- Статус олимпийского чемпиона - он на всю жизнь. - сказал Фетисов. - И за последние годы Игры стали престижным турниром и для профессионалов из НХЛ. И каждый спортсмен хочет не только попасть на Олимпиаду, но и выиграть ее. Под это уже организовалось несколько форматов - и "Тройной золотой клуб", и клуб, который организовала ИИХФ - в него можно войти только, если выиграешь Олимпийские игры и Кубок Канады. С другой стороны, Олимпиада - это принадлежность к спортивной семье и ее истории.

А хоккей всегда был у нас спортом номер один, к ней лежит душа нашего народа. Развиваться он у нас начал позже всех, а полюбился больше всего. (Игорь ЕРОНКО, Александр ЛЬВОВ)

Напомним, сборная России 21 февраля вышла в полуфинал хоккейного турнира на Олимпиаде, разгромив Норвегию (6:1). В 1/2 финала команда Олега Знарка сыграет с Чехией. Во втором полуфинале встретятся Канада и Германия.

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады