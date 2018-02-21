Вратарь сборной Норвегии потерял линзу в матче против России и пропустил шайбу

Вратарь сборной Норвегии Ларс Хауген потерял линзу в первом периоде четвертьфинального матча Олимпиады-2018 против России. Спустя несколько минут он пропустил шайбу от Михаила Григоренко.

Счет к 12-й минуте встречи - 1:0 в пользу российской команды.

Трансляция матча Россия - Норвегия