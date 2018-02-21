11:01 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Вратарь сборной Норвегии потерял линзу в матче против России и пропустил шайбу

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Вратарь сборной Норвегии Ларс Хауген потерял линзу в первом периоде четвертьфинального матча Олимпиады-2018 против России. Спустя несколько минут он пропустил шайбу от Михаила Григоренко.

Счет к 12-й минуте встречи - 1:0 в пользу российской команды.

Трансляция матча Россия - Норвегия

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (18)
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milanmilan

Не очко обычно губит а к .....

13:01

akaPanick

Теперь есть риск, что нас дисквалифицируют за то, что он линзу потерял

13:00

Электросталец

приклеил бы к роговице, или ваще привязал окуляры к маске

12:53

shpasic

а диоптр он не потерял?

12:50

Lars Berger

Опросом хоккейных обозревателей установлено, что норвеги смотрелись лучше, в их игре нет недостатков, присущих КХЛ и главной причиной поражения стала линза...)

12:34

Lars Berger

Так вот в чём причина победы этих неудачников из КХЛ...)))

12:31

sergeiemarov

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12:30

shpasic

так вчера половина ленты была о нём)

12:24

Thomas_Boy_

shpasic ___________ Ну ты крепко на Слуцкого подсел...

12:08

СантехНИК

Кошечкину- Один глаз заклеить, чтоб шансы уровнять...

11:53

stare1

Кошечкин мух походу ловит в калитке.

11:48

Neveselyi

Это параолимпиада штоль? Косоглазые астматики.

11:40

Neveselyi

Норвежский вратарь потерял пшикалку от астмы, норвежские лыжники бежали к нему со шприцами, но не успели и он пропустил гол.

11:38

П_о_в_а_р

ПЕРЕИГРОФФФКА!!!!!!!!!!! нещитово, астматик линзу потерял. З.Ы. Астматик, да ещё слепой... Как он на ОИ попал вообще?

11:35

stare1

механик39 окстись , с каких колен , с печи встали.

11:32

ростовский свин

состовители календаря -уроды -мало того что норвешгия и так отстой инашим не соперник -так еще и физически играют подсевшими - вместо того чтобы хоть как то увеличивать интригу - еще и создали ведущим командам преимущество в отдыхе...международный хоккей с таким подходом загнется...

11:21

shpasic

а что на это сказал Слуцкий? ещё не вышло очередное интервью с ним от ИгрьЯклича?

11:16

механик39

Ну все ,опять встали с колен .

11:10

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