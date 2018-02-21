Вратарь сборной Норвегии потерял линзу в матче против России и пропустил шайбу

Вратарь сборной Норвегии Ларс Хауген потерял линзу в первом периоде четвертьфинального матча Олимпиады-2018 против России. Спустя несколько минут он пропустил шайбу от Михаила Григоренко.
Счет к 12-й минуте встречи - 1:0 в пользу российской команды.
milanmilan
Не очко обычно губит а к .....
13:01
akaPanick
Теперь есть риск, что нас дисквалифицируют за то, что он линзу потерял
13:00
Электросталец
приклеил бы к роговице, или ваще привязал окуляры к маске
12:53
shpasic
а диоптр он не потерял?
12:50
Lars Berger
Опросом хоккейных обозревателей установлено, что норвеги смотрелись лучше, в их игре нет недостатков, присущих КХЛ и главной причиной поражения стала линза...)
12:34
Lars Berger
Так вот в чём причина победы этих неудачников из КХЛ...)))
12:31
sergeiemarov
B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/nikofrost
12:30
shpasic
так вчера половина ленты была о нём)
12:24
Thomas_Boy_
shpasic ___________ Ну ты крепко на Слуцкого подсел...
12:08
СантехНИК
Кошечкину- Один глаз заклеить, чтоб шансы уровнять...
11:53
stare1
Кошечкин мух походу ловит в калитке.
11:48
Neveselyi
Это параолимпиада штоль? Косоглазые астматики.
11:40
Neveselyi
Норвежский вратарь потерял пшикалку от астмы, норвежские лыжники бежали к нему со шприцами, но не успели и он пропустил гол.
11:38
П_о_в_а_р
ПЕРЕИГРОФФФКА!!!!!!!!!!! нещитово, астматик линзу потерял. З.Ы. Астматик, да ещё слепой... Как он на ОИ попал вообще?
11:35
stare1
механик39 окстись , с каких колен , с печи встали.
11:32
ростовский свин
состовители календаря -уроды -мало того что норвешгия и так отстой инашим не соперник -так еще и физически играют подсевшими - вместо того чтобы хоть как то увеличивать интригу - еще и создали ведущим командам преимущество в отдыхе...международный хоккей с таким подходом загнется...
11:21
shpasic
а что на это сказал Слуцкий? ещё не вышло очередное интервью с ним от ИгрьЯклича?
11:16
механик39
Ну все ,опять встали с колен .
11:10