Владимир Путин - о победе сборной России на Олимпиаде: "Бойцовские качества всегда отличали наших игроков"

Президент России Владимир Путин поздравил сборную России по хоккею с победой на Олимпиаде в Пхенчхане. Глава государства подчеркнул, что игроки продемонстрировали бойцовские качества и прекрасную технику. Путин также пожелал спортсменам новых достижений и отметил, что нынешний успех стал убедительным свидетельством замечательных традиций отечественной хоккейной школы

– Дорога к чемпионскому титулу была нелегкой, – говорится в телеграмме на сайте Кремля. – Но вы сумели собраться, противопоставили сильным соперникам командный настрой, характер и волю, продемонстрировали прекрасную технику, умение стремительно атаковать и крепко обороняться. Эти бойцовские качества всегда отличали нашу "ледовую дружину", вели ее к победам.