Василий Кошечкин: "После третьего гола немцев все равно был уверен в победе. Мне приснился сон, что мы наденем золотые медали"

Олимпийский чемпион Пхенчхана Василий Кошечкин был уверен в победе в финале Игр-2018. По его словам, он с детства хотел завоевать золотые медали Олимпиады.
- Что подумали, когда третью пропустили?
- Я вообще ничего не думал. Все равно думал, что мы выиграем. Мне приснился сон накануне, что мы наденем золотые медали. Поэтому я был уверен.
- Технически что произошло в моменте с первым пропущенным голом?
- Да какая разница уже.
- Правда ли, с детства мечтали об олимпийской медали?
- В детстве очень любил смотреть хоккей. Смотрел на наших олимпийских чемпионов. И хотел стать таким же. Вот и стал. (Игорь РАБИНЕР)
alur66
Реально поздравляю всех наших ребят-но ВАСЯ откровенно поплыл в финале-и слава богу что нашлись ребята -которые этот ЯКОРЬ подтащили. Кстати был еще один-это МОЗЯКИН. Вот реально -два балласта-и оба из МАГНИТКИ.
14:40
Последний Легион
С ПОБЕДОЙ, РОССИЯ !!!!!
13:31
Pyatochok
Вася! Ты облажался! Две пропущенные шайбы на твоей совести!
12:50
Снежик
Поздравление. Но все таки, в какой момент матча сон то был? во втором периоде?
12:49