12:25 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Василий Кошечкин: "После третьего гола немцев все равно был уверен в победе. Мне приснился сон, что мы наденем золотые медали"

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Олимпийский чемпион Пхенчхана Василий Кошечкин был уверен в победе в финале Игр-2018. По его словам, он с детства хотел завоевать золотые медали Олимпиады.

- Что подумали, когда третью пропустили?

- Я вообще ничего не думал. Все равно думал, что мы выиграем. Мне приснился сон накануне, что мы наденем золотые медали. Поэтому я был уверен.

- Технически что произошло в моменте с первым пропущенным голом?

- Да какая разница уже.

- Правда ли, с детства мечтали об олимпийской медали?

- В детстве очень любил смотреть хоккей. Смотрел на наших олимпийских чемпионов. И хотел стать таким же. Вот и стал. (Игорь РАБИНЕР)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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alur66

Реально поздравляю всех наших ребят-но ВАСЯ откровенно поплыл в финале-и слава богу что нашлись ребята -которые этот ЯКОРЬ подтащили. Кстати был еще один-это МОЗЯКИН. Вот реально -два балласта-и оба из МАГНИТКИ.

14:40

Последний Легион

С ПОБЕДОЙ, РОССИЯ !!!!!

13:31

Pyatochok

Вася! Ты облажался! Две пропущенные шайбы на твоей совести!

12:50

Снежик

Поздравление. Но все таки, в какой момент матча сон то был? во втором периоде?

12:49

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