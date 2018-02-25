Василий Кошечкин: "После третьего гола немцев все равно был уверен в победе. Мне приснился сон, что мы наденем золотые медали"

Олимпийский чемпион Пхенчхана Василий Кошечкин был уверен в победе в финале Игр-2018. По его словам, он с детства хотел завоевать золотые медали Олимпиады.

- Что подумали, когда третью пропустили?

- Я вообще ничего не думал. Все равно думал, что мы выиграем. Мне приснился сон накануне, что мы наденем золотые медали. Поэтому я был уверен.

- Технически что произошло в моменте с первым пропущенным голом?

- Да какая разница уже.

- Правда ли, с детства мечтали об олимпийской медали?

- В детстве очень любил смотреть хоккей. Смотрел на наших олимпийских чемпионов. И хотел стать таким же. Вот и стал. (Игорь РАБИНЕР)