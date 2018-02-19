Станислав Галиев: "Наверное, пауза на Олимпиаду немного выбивает из ритма"

Нападающий "Ак Барса" Станислав Галиев в интервью Kazan First отметил, что пауза в регулярном чемпионате КХЛ из-за проведения Олимпийских игр-2018 выбивает игроков из ритма. Также хоккеист заявил, что целью на сезон ставит выход в финал Кубка Гагарина.

– Немножко отдохнули, восстановились. После этого, первые две недели, была интенсивная работа. И последние дней 5–6 наигрываем уже игровые моменты.

– Такая длительная пауза выбивает игроков из колеи или, наоборот, она на пользу перед плей-офф?

– У меня такое в первый раз. Немного непонятные ощущения: вроде бы осталось сыграть еще две игры в регулярном чемпионате, но наступает пауза. Да, наверное, она немного выбивает из ритма. Но у нас есть товарищеские игры, сейчас в Москве проведем еще три матча, поэтому есть время, чтобы снова войти в тонус. Думаю, все будет в порядке.

– Вы для себя ставите какие-то цели на плей-офф. Для вас он будет первым в КХЛ.

– Первый в КХЛ, но не первый в жизни. Я знаю, что это такое, на что нужно обращать внимание, что ожидать. А цели у нас всегда стоят самые высокие: играть в свой хоккей, который мы умеем, и дойти до Кубка Гагарина.