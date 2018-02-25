СКА не планирует специальные чествования для олимпийских чемпионов-2018

СКА не планирует проводить специальные чествования игроков сборной России, завоевавших золото на Олимпиаде-2018. Россияне в финале Игр обыграли Германию (4:3 ОТ). В составе команды выступали 15 хоккеистов СКА, а возглавлял ее главный тренер армейцев Олег Знарок.

"У нас 27-го игра, уже возобновляется чемпионат, мы будем готовиться к плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Впереди борьба за Кубок Гагарина, и плей-офф начинается в марте. Так что сейчас ребята придут в себя, вернутся и будут думать дальше, как играть в КХЛ", - пояснили в пресс-службе.

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //

Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //

Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018