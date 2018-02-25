13:58 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

СКА не планирует специальные чествования для олимпийских чемпионов-2018

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СКА не планирует проводить специальные чествования игроков сборной России, завоевавших золото на Олимпиаде-2018. Россияне в финале Игр обыграли Германию (4:3 ОТ). В составе команды выступали 15 хоккеистов СКА, а возглавлял ее главный тренер армейцев Олег Знарок

"У нас 27-го игра, уже возобновляется чемпионат, мы будем готовиться к плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Впереди борьба за Кубок Гагарина, и плей-офф начинается в марте. Так что сейчас ребята придут в себя, вернутся и будут думать дальше, как играть в КХЛ", - пояснили в пресс-службе.

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4986398

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КОММЕНТАРИИ (1)
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NF

А что так-то? Что случилось у олигархов?..

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