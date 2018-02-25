Русский болельщик подрался с канадцами, забрал их флаг и взял его на финал. Видео

Россиянин из Самары ночью накануне хоккейного финала Олимпиады подрался в спортбаре Каннына с канадскими болельщиками. Несмотря на численное превосходство оппонентов, русский болельщик отнял у канадцев флаг.

- На нас напали, но я дал отбой. Было десять на одного, всех положил. Вот на флаге следы подошвы и крови.

Россиянин взял трофейный флаг на финальный матч хоккейного турнира. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, что в финале хоккейного олимпийского турнира встречаются сборные России и Германии. "СЭ" ведет трансляцию этой игры.