07:10 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Русский болельщик подрался с канадцами, забрал их флаг и взял его на финал. Видео

Русский болельщик с флагом Канады. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ" Русский болельщик с флагом Канады. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ"
Русский болельщик с флагом Канады. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ"
22

Россиянин из Самары ночью накануне хоккейного финала Олимпиады подрался в спортбаре Каннына с канадскими болельщиками. Несмотря на численное превосходство оппонентов, русский болельщик отнял у канадцев флаг.

- На нас напали, но я дал отбой. Было десять на одного, всех положил. Вот на флаге следы подошвы и крови. 

Россиянин взял трофейный флаг на финальный матч хоккейного турнира. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, что в финале хоккейного олимпийского турнира встречаются сборные России и Германии. "СЭ" ведет трансляцию этой игры.

22
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (22)
Войти, чтобы оставить комментарий

Vizioso

Я понял — откладывать с боем нельзя, В огромной опасности наша Земля. Кортик отцовский достал из-за печки, Для храбрости выпил литр на крылечке. Одел я трофейную дедову каску, Навозом нанес боевую окраску И вышел тропою войны за село Планету спасать от НЛО. Быстро добрался до сельского сада, У сельского сада сделал засаду, В засаде заснул, засадив литра пол, Во сне мне приснился капустный рассол, И то, как пьем сэм мы с соседом Егором… Но тут я проснулся от шума мотора...

16:25

ugdim

СЛАВА РОССИИ!!! СЛАВА РОССИИ!!! СЛАВА РОССИИ!!! СЛАВА РОССИИ!!! СЛАВА РОССИИ!!!

13:16

Dominator777

Настоящий Россиянин!

13:13

valdep

Какой-то пьяница в одежде с символикой несуществующей страны нажрался в баре и подрался с иностранцами (про десять на одно, конечно, напел – у таких людишек это запросто). Ему положено отсидеть 10 суток и потерять визу и право въезда лет на пять. А о нём пишут в главной спортивной газете страны. Ну и позорище!

12:51

Al Rains

Уверен, что все 10 канадцев - геи, как и их премьер Трюдо))

12:35

Роман72

Хорек, ты на майдан иди, глотку дери за того кто 10 гривен в день тебе заплатит

11:36

bvp

Самара - Канада - 10:1. Девочки расслабьтесь. Канадские богатыри только вдесятером на одного нападают.

10:39

vit316

Драка - это плохо, конечно. Но коли напали на тебя, куда ж деваться? Стыд и позор канадцам и их защитничкам на этом сайте! Поплачьте и пошипите, девочки!

10:18

futurama61

Гузно- по себе людей не судят!

09:50

Гизмо

Да навешали ему люлей, а флаг забыли по пьяни, вот он и подобрал))

09:36

Kharyok1

Та что-то мало. Надо было сказать, что тридцать, или там сто!!! Правдоподобнее было бы. Ах да, забыл: русский герой врать не может! Значит, таки десятерых избил и флаг отобрал. Поди они за ним на коленях ползли, прощения просили.

09:08

Gogy

теперь понятно, почему англосаксы утверждают, что все российские болельщики- это или олигархи или ФСБ.Парень из спецназа ГРУ, ролевая игра-захвати штаб, отними флаг...

08:49

IRB

У сосны я завалил трех медведей. Вот фотография сосны

08:43

futurama61

knecht alex..... ты. что то стыдливо промолчал о нац. идее канадцев, очень интеллигентно, десять на одного!

08:41

futurama61

Да нет, он прибалт или укр, , ну или очень хочет туда...

08:37

Rome22

knecht alex.... ты, случаем, не племянник Серебрякова?

08:26

knecht alex

"Национальной идеей является сила, наглость и хамство»

08:20

Rome22

не перевелись еще богатыри в русских селениях!.....

08:13

740

СЭ уравняли алкаша в ночном баре и спорт.....

08:03

futurama61

А тебе надо, что бы россиянина избили и флаг отняли?!! Вступился за честь флага и страны- респект парню. Ну а вы, подпевалы заморские, хнычьте дальше....

07:59

Andre_Saratov

Флаги бы делать из этих людей, Крепче бы не было в мире флажков.

07:56

Kharyok1

Как это надоело: прославление таких быдляков в СМИ. Вот уж доблесть: кого-то избить и что-то отобрать. И рукоплещущая этому страна.

07:30

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!