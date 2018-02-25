Русский болельщик подрался с канадцами, забрал их флаг и взял его на финал. Видео

Россиянин из Самары ночью накануне хоккейного финала Олимпиады подрался в спортбаре Каннына с канадскими болельщиками. Несмотря на численное превосходство оппонентов, русский болельщик отнял у канадцев флаг.
- На нас напали, но я дал отбой. Было десять на одного, всех положил. Вот на флаге следы подошвы и крови.
Россиянин взял трофейный флаг на финальный матч хоккейного турнира. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Напомним, что в финале хоккейного олимпийского турнира встречаются сборные России и Германии. "СЭ" ведет трансляцию этой игры.
Vizioso
Я понял — откладывать с боем нельзя, В огромной опасности наша Земля. Кортик отцовский достал из-за печки, Для храбрости выпил литр на крылечке. Одел я трофейную дедову каску, Навозом нанес боевую окраску И вышел тропою войны за село Планету спасать от НЛО. Быстро добрался до сельского сада, У сельского сада сделал засаду, В засаде заснул, засадив литра пол, Во сне мне приснился капустный рассол, И то, как пьем сэм мы с соседом Егором… Но тут я проснулся от шума мотора...
16:25
ugdim
СЛАВА РОССИИ!!! СЛАВА РОССИИ!!! СЛАВА РОССИИ!!! СЛАВА РОССИИ!!! СЛАВА РОССИИ!!!
13:16
Dominator777
Настоящий Россиянин!
13:13
valdep
Какой-то пьяница в одежде с символикой несуществующей страны нажрался в баре и подрался с иностранцами (про десять на одно, конечно, напел – у таких людишек это запросто). Ему положено отсидеть 10 суток и потерять визу и право въезда лет на пять. А о нём пишут в главной спортивной газете страны. Ну и позорище!
12:51
Al Rains
Уверен, что все 10 канадцев - геи, как и их премьер Трюдо))
12:35
Роман72
Хорек, ты на майдан иди, глотку дери за того кто 10 гривен в день тебе заплатит
11:36
bvp
Самара - Канада - 10:1. Девочки расслабьтесь. Канадские богатыри только вдесятером на одного нападают.
10:39
vit316
Драка - это плохо, конечно. Но коли напали на тебя, куда ж деваться? Стыд и позор канадцам и их защитничкам на этом сайте! Поплачьте и пошипите, девочки!
10:18
futurama61
Гузно- по себе людей не судят!
09:50
Гизмо
Да навешали ему люлей, а флаг забыли по пьяни, вот он и подобрал))
09:36
Kharyok1
Та что-то мало. Надо было сказать, что тридцать, или там сто!!! Правдоподобнее было бы. Ах да, забыл: русский герой врать не может! Значит, таки десятерых избил и флаг отобрал. Поди они за ним на коленях ползли, прощения просили.
09:08
Gogy
теперь понятно, почему англосаксы утверждают, что все российские болельщики- это или олигархи или ФСБ.Парень из спецназа ГРУ, ролевая игра-захвати штаб, отними флаг...
08:49
IRB
У сосны я завалил трех медведей. Вот фотография сосны
08:43
futurama61
knecht alex..... ты. что то стыдливо промолчал о нац. идее канадцев, очень интеллигентно, десять на одного!
08:41
futurama61
Да нет, он прибалт или укр, , ну или очень хочет туда...
08:37
Rome22
knecht alex.... ты, случаем, не племянник Серебрякова?
08:26
knecht alex
"Национальной идеей является сила, наглость и хамство»
08:20
Rome22
не перевелись еще богатыри в русских селениях!.....
08:13
740
СЭ уравняли алкаша в ночном баре и спорт.....
08:03
futurama61
А тебе надо, что бы россиянина избили и флаг отняли?!! Вступился за честь флага и страны- респект парню. Ну а вы, подпевалы заморские, хнычьте дальше....
07:59
Andre_Saratov
Флаги бы делать из этих людей, Крепче бы не было в мире флажков.
07:56
Kharyok1
Как это надоело: прославление таких быдляков в СМИ. Вот уж доблесть: кого-то избить и что-то отобрать. И рукоплещущая этому страна.
07:30