Россиянки проиграли в матче за бронзу хоккейного турнира Олимпиады

Женская сборная России по хоккею потерпела поражение от Финляндии (2:3) в матче за третье место на Олимпиаде в Пхенчхане. По ходу поединка россиянки дважды проигрывали с разницей в две шайбы и не смогли уйти от поражения.

Олимпиада-2018

Хоккей

Женщины

Матч за 3-е место

Финляндия – Россия – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Ниеминен – 3 (бол., Туоминен, Тапани), 2:23 – 1:0. Тапани – 2 (Карвинен), 20:10 – 2:0. Сосина – 2 (Белякова), 22:40 – 2:1. Вялимяки – 1 (Хови), 32:18 – 3:1. Белякова – 1 (бол., Баталова, Штарева), 46:03 – 3:2.

Вратари: Рятю – Морозова (59:50).

Штраф: 8 – 35.

Броски: 22 (9+10+3) – 22 (9+9+4).

Судьи: Ариано Лорти, Эллен.

21 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018