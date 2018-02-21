Россиянки проиграли в матче за бронзу хоккейного турнира Олимпиады

Женская сборная России по хоккею потерпела поражение от Финляндии (2:3) в матче за третье место на Олимпиаде в Пхенчхане. По ходу поединка россиянки дважды проигрывали с разницей в две шайбы и не смогли уйти от поражения.
Олимпиада-2018
Хоккей
Женщины
Матч за 3-е место
Финляндия – Россия – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы: Ниеминен – 3 (бол., Туоминен, Тапани), 2:23 – 1:0. Тапани – 2 (Карвинен), 20:10 – 2:0. Сосина – 2 (Белякова), 22:40 – 2:1. Вялимяки – 1 (Хови), 32:18 – 3:1. Белякова – 1 (бол., Баталова, Штарева), 46:03 – 3:2.
Вратари: Рятю – Морозова (59:50).
Штраф: 8 – 35.
Броски: 22 (9+10+3) – 22 (9+9+4).
Судьи: Ариано Лорти, Эллен.
21 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.
алахми
Увы, предсказуемый итог. Так медали не завоевывают. В третьем периоде, всего 4 броска, у финок три, но они держали свое преимущество, а наши непонятно на что надеялись.
13:35
хуеплетнеужели
Кто бы сомневался,что наши бездари чего-то добьются в хоккее.Пусть бы здесь тренировались и играли с дворовыми командами и нечего ездить позориться за народные деньги!
13:25
Джон....Сильвер
bvp - Чтоб у Канады и США были легко добытые золото и серебро! Только ради этого!
13:20
Электросталец
насколько нужен женхоккей на ОИ, настолько не нужно бенди!
13:18
bvp
Зачем это на Олимпиаде, есть только 2 команды - США и Канада, остальные - дно.
13:16
inachipoch
Финские хоккеистки оказались чуть менее криворукими, чем наши. Ну а комментаторы - просто ...! Обоим присвоить звание "Заслуженная вата России".
13:07
Джон....Сильвер
Женский хоккей уж очень неинтересный и предсказуемый. Для чего нужен этот олимпийский вид вообще - женский хоккей? Сомневаюсь, чтоб таковой был, если бы тон в женском хоккее задавали скажем Россия и Чехия!
13:03
DG (new))
Разрыв между (казавшимися гигантками в девяностые-нулевые) финками и сб.России уже невелик. Если будет такое же поступательное развитие женского хоккеято через два олимпийских цикла оставим финок на 4-х местах
13:02
top220
ОАРовцы -- гоу хоум ----- какло-свин,а где твоя "сборная"?
12:59
Catarzina
Только получили преимущество а Шохина все уравняла .... тут ничего не добавишь .Нора Ряти и М.Карвинен куда не крути звезды хоккея,финки хоть не намного но сильнее , за счет самоотдачи навязали им борьбу до последнего но сил не хватило,скорее всего финки от полуфинала с америкой ждали большего чем мы от канады и от того у финок в этой встрече за бронзу отсутсвовал традиционный напор
12:53
ростовский свин
молодцы -смотрел -болел -немного не хватило -но финки изначально намного сильнее......
12:52
ОАРовцы -- гоу хоум
Опять пафосно--патриотический заголовок!!!! Нет, чтобы написать ::::: ""Согласно табелю о рангах в женском хоккее, белофлажницы из ОАР заняли СВОЁ законное вечное четвёртое место"".
12:51