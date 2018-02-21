12:46 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Россиянки проиграли в матче за бронзу хоккейного турнира Олимпиады

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Женская сборная России по хоккею потерпела поражение от Финляндии (2:3) в матче за третье место на Олимпиаде в Пхенчхане. По ходу поединка россиянки дважды проигрывали с разницей в две шайбы и не смогли уйти от поражения.

Олимпиада-2018

Хоккей

Женщины

Матч за 3-е место

Финляндия – Россия – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Ниеминен – 3 (бол., Туоминен, Тапани), 2:23 – 1:0. Тапани – 2 (Карвинен), 20:10 – 2:0. Сосина – 2 (Белякова), 22:40 – 2:1. Вялимяки – 1 (Хови), 32:18 – 3:1. Белякова – 1 (бол., Баталова, Штарева), 46:03 – 3:2.

Вратари: Рятю – Морозова (59:50).

Штраф: 8 – 35.

Броски: 22 (9+10+3) – 22 (9+9+4).

Судьи: Ариано Лорти, Эллен.

21 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (12)
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алахми

Увы, предсказуемый итог. Так медали не завоевывают. В третьем периоде, всего 4 броска, у финок три, но они держали свое преимущество, а наши непонятно на что надеялись.

13:35

хуеплетнеужели

Кто бы сомневался,что наши бездари чего-то добьются в хоккее.Пусть бы здесь тренировались и играли с дворовыми командами и нечего ездить позориться за народные деньги!

13:25

Джон....Сильвер

bvp - Чтоб у Канады и США были легко добытые золото и серебро! Только ради этого!

13:20

Электросталец

насколько нужен женхоккей на ОИ, настолько не нужно бенди!

13:18

bvp

Зачем это на Олимпиаде, есть только 2 команды - США и Канада, остальные - дно.

13:16

inachipoch

Финские хоккеистки оказались чуть менее криворукими, чем наши. Ну а комментаторы - просто ...! Обоим присвоить звание "Заслуженная вата России".

13:07

Джон....Сильвер

Женский хоккей уж очень неинтересный и предсказуемый. Для чего нужен этот олимпийский вид вообще - женский хоккей? Сомневаюсь, чтоб таковой был, если бы тон в женском хоккее задавали скажем Россия и Чехия!

13:03

DG (new))

Разрыв между (казавшимися гигантками в девяностые-нулевые) финками и сб.России уже невелик. Если будет такое же поступательное развитие женского хоккеято через два олимпийских цикла оставим финок на 4-х местах

13:02

top220

ОАРовцы -- гоу хоум ----- какло-свин,а где твоя "сборная"?

12:59

Catarzina

Только получили преимущество а Шохина все уравняла .... тут ничего не добавишь .Нора Ряти и М.Карвинен куда не крути звезды хоккея,финки хоть не намного но сильнее , за счет самоотдачи навязали им борьбу до последнего но сил не хватило,скорее всего финки от полуфинала с америкой ждали большего чем мы от канады и от того у финок в этой встрече за бронзу отсутсвовал традиционный напор

12:53

ростовский свин

молодцы -смотрел -болел -немного не хватило -но финки изначально намного сильнее......

12:52

ОАРовцы -- гоу хоум

Опять пафосно--патриотический заголовок!!!! Нет, чтобы написать ::::: ""Согласно табелю о рангах в женском хоккее, белофлажницы из ОАР заняли СВОЁ законное вечное четвёртое место"".

12:51

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