12:47 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Россия разгромила Норвегию и вышла в полуфинал хоккейного турнира Олимпиады-2018

Сегодня. Пхенчхан. Россия - Норвегия - 6:1. Россияне обеспечили себе место в полуфинале Олимпиады. Фото AFP Сетка плей-офф хоккейного турнира Олимпиады-2018. Фото "СЭ"
Сегодня. Пхенчхан. Россия - Норвегия - 6:1. Россияне обеспечили себе место в полуфинале Олимпиады. Фото AFP
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Мужская сборная России разгромила Норвегию со счетом 6:1 в четвертьфинале Олимпиады-2018. Шайбы в составе российской команды забросили Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Никита Нестеров и Иван Телегин. За норвежцев единственный раз отличился Александр Бонсаксен.

В полуфинале Россия сыграет с Чехией. Встреча состоится 23 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени.

Хоккей

Олимпийские игры

1/4 финала

Россия - Норвегия - 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

Голы: Григоренко - 1 (Каблуков, Телегин), 8:54 - 1:0. Гусев - 1 (бол., Мозякин, Дацюк), 13:25 - 2:0. Войнов - 1 (Гусев, Капризов), 19:20 - 3:0. Бонсаксен - 2 (М. Улимб, К.А. Улимб), 27:21 - 3:1. Калинин - 1 (бол., Ковальчук, Войнов), 28:35 - 4:1. Нестеров - 1 (бол., Гусев, Дацюк), 33:06 - 5:1. Телегин - 1 (Григоренко, Каблуков), 53:15 - 6:1.

Вратари: Кошечкин - Хауген (Хеукеланн, 20:00).

Штраф: 10 - 10.

Судьи: Гржибик, Майер.

21 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.

Трансляция матча Россия - Норвегия //
Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь

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КОММЕНТАРИИ (16)
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Монте-Кристо (Мститель) .

сферический_конь_в_вакууме ................. Игра в защите - это уже много лет главная проблема сборной России. Хороших защитников мало. И то они почти все в НХЛ играют.

13:32

Монте-Кристо (Мститель) .

частокол правды .................... Идиот тебя в канаве зачал...

13:29

Упёртый русский

Задача выполнена, и Слава Богу. Играли средне, но главное - победа. Теперь надо натягивать чехов!

13:25

inachipoch

Великая сборная! "Красную машину" не остановить! Жаль, что не удастся посоперничать с таким грандами, как Корея и Швейцария.

13:24

gibson

Первый период был очень мощный, во втором и особенно третьем откровенно экономили силы. Но в первые 20 минут было тотальное доминирование, даже с учетом того, что это были норвежцы. Такой сильной игры еще никто на турнире не показывал. А потом видимо решили поберечь психику чехов, чтобы им не было так страшно выходить на лед в полуфинале-)

13:22

при счете 0:4 судья сломал игру

ну ок...а вот теперь начинается то, что можно назвать турниром с борьбой и интересом...

13:18

частокол правды

Монте-Кристо (Мститель) -что за придурок?!Все Волгу с Вестой сравнивает,идиот!

13:18

сферический_конь_в_вакууме

Мягковато оборона играет. Опасные моменты как-то из ниоткуда у наших ворот получаются. Внимательнее нужно играть. В следующей игре уже будет серьезный соперник.

13:15

Джон....Сильвер

Рядовой матч. Интереса к нему мало. Олимпиада для сборной нашей начнется только в пятницу.

13:09

Монте-Кристо (Мститель) .

Таких соперников надо гораздо крупнее обыгрывать. Но не хватает мастерства большинству игроков нашей сборной. Но это в сборной СССР таких мастерюг, как Гусев, много было. У кого и с техникой и с головой все нормально было. А в этой он один такой. Его бы одного из этого состава в сборную СССР бы взяли, остальных нет. Ковальчук и Дацюк пенсионеры. Капризов слишком юн. Остальные некондиция.

13:09

Duke of York

Любопытно, что сегодня все 6 шайб забросили игроки, ранее не забивавшие. При том, что сборная России очень хорошо отыграла только первый период, а во втором и третьем уступала инициативу. С Чехией такое не пройдет.

13:08

Спринт

В хоккей с шайбой только при победе с разницей более, чем в 5 шайб, можно рассуждать об разгроме. Элементарные истины спорта надо знать на сайте "С-Э". Чехов надо прихватывать постоянным прессингом, иначе в обороне, которая самое слабое звено сборной России, будут проблемы. Жду финала Россия - Швеция.

13:04

ростовский свин

вчера я здесь предсказывал 5-1 ...норги мало того что в классе уступают -так еще и вымотанные были морально и физически после словении..календарь надо так состовялть что бы увеличить интригу -только она спасет хоккей, а тут наоборот сильным создают тепличные условия ..а слабых еще сильнее загоняют в угол...норги с нашими могли побороться только за счет настроя и физики...матчбыл абслютно неинтересный смотрел женский хоккей россия -финляндия-было намного интереснее...ковальчук ты снова не прав....

13:03

СЕРЖАНТ76

И у Телегина 4 ассистента!

12:57

СЕРЖАНТ76

Я что то пропустил? 4 ассистента у Григоренко!

12:55

MAPKJIAP

Легко на классе... но в следующей игре надо включаться на полную!!!

12:54

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