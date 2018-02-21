Россия разгромила Норвегию и вышла в полуфинал хоккейного турнира Олимпиады-2018

Сегодня. Пхенчхан. Россия - Норвегия - 6:1. Россияне обеспечили себе место в полуфинале Олимпиады. Фото AFP

Мужская сборная России разгромила Норвегию со счетом 6:1 в четвертьфинале Олимпиады-2018. Шайбы в составе российской команды забросили Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Никита Нестеров и Иван Телегин. За норвежцев единственный раз отличился Александр Бонсаксен.

В полуфинале Россия сыграет с Чехией. Встреча состоится 23 февраля и начнется в 10.40 по московскому времени.

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1/4 финала

Россия - Норвегия - 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

Голы: Григоренко - 1 (Каблуков, Телегин), 8:54 - 1:0. Гусев - 1 (бол., Мозякин, Дацюк), 13:25 - 2:0. Войнов - 1 (Гусев, Капризов), 19:20 - 3:0. Бонсаксен - 2 (М. Улимб, К.А. Улимб), 27:21 - 3:1. Калинин - 1 (бол., Ковальчук, Войнов), 28:35 - 4:1. Нестеров - 1 (бол., Гусев, Дацюк), 33:06 - 5:1. Телегин - 1 (Григоренко, Каблуков), 53:15 - 6:1.

Вратари: Кошечкин - Хауген (Хеукеланн, 20:00).

Штраф: 10 - 10.

Судьи: Гржибик, Майер.

21 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.

Трансляция матча Россия - Норвегия //

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