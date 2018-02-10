Россия объявила состав на игру с Кореей

Сборная России объявила состав на товарищеский матч с Кореей. В первом звене атаки сыграют Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Михаил Григоренко.

Полностью пятерки выглядят следующим образом:

Ковальчук - Дацюк - Григоренко, Гавриков - Войнов;

Гусев - Шипачев - Капризов, Нестеров - Марченко;

Широков - Прохоркин - Барабанов, Зубарев - Зуб;

Телегин - Андронов - Калинин, Киселевич - Яковлев.

Ворота будет защищать Василий Кошечкин.

Напомним, матч Корея - Россия состоится сегодня, 10 февраля, и начнется в 8.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Сборная России сыграет с Кореей в форме без национальной символики