Россия объявила состав на игру с Кореей

Сборная России объявила состав на товарищеский матч с Кореей. В первом звене атаки сыграют Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Михаил Григоренко.
Полностью пятерки выглядят следующим образом:
Ковальчук - Дацюк - Григоренко, Гавриков - Войнов;
Гусев - Шипачев - Капризов, Нестеров - Марченко;
Широков - Прохоркин - Барабанов, Зубарев - Зуб;
Телегин - Андронов - Калинин, Киселевич - Яковлев.
Ворота будет защищать Василий Кошечкин.
Напомним, матч Корея - Россия состоится сегодня, 10 февраля, и начнется в 8.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Сборная России сыграет с Кореей в форме без национальной символики
Состав сборной России на матч с Кореей (это последняя контрольная игра перед стартом #ОИ2018) #хоккей– СЭ Хоккей (@hockey_se) 10 февраля 2018 г.
LIVE: https://t.co/6fkv2fcyH6 pic.twitter.com/G951902iaY
Опрос
- Илья Ковальчук
- Сборная России (Хоккей)
- Василий Кошечкин
- Павел Дацюк
- Михаил Григоренко
- Илья Сорокин
- Сборная Кореи (Хоккей)