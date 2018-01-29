21:14 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Роман Ротенберг: "ФХР нашла Белякову в списке приглашенных и сумела ее отстоять"

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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сказал, что российская хоккеистка Людмила Белякова была заявлена для выступления на Олимпиаде 2018 года, поскольку федерация вовремя нашла фамилию спортсменки в списке атлетов, приглашенных на Игры в Пхенчхане. Ранее сообщалось, что Белякова не получила приглашение на соревнования, но потом вошла в состав команды. По словам вице-президента ОКР Станислава Позднякова, эта ситуация была связана с технической ошибкой.

- Мы тоже интересовались в ОКР, там сказали, что это техническая ошибка, - цитирует ТАСС Ротенберга. - Мы сами проверили все списки приглашенных, нашли ее фамилию и сумели ее отстоять.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля. Женский хоккейный турнир стартует 10 февраля.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4912229

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КОММЕНТАРИИ (1)
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rusfed 2.0

"Мы нашли ее фамилию в списках уже приглашенных МОК и сумели ее отстоять." ----- Ротенбергу Орден за заслуги перед Отечеством Первой степени дадут, или Второй?

21:49