Роман Ротенберг: "ФХР нашла Белякову в списке приглашенных и сумела ее отстоять"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сказал, что российская хоккеистка Людмила Белякова была заявлена для выступления на Олимпиаде 2018 года, поскольку федерация вовремя нашла фамилию спортсменки в списке атлетов, приглашенных на Игры в Пхенчхане. Ранее сообщалось, что Белякова не получила приглашение на соревнования, но потом вошла в состав команды. По словам вице-президента ОКР Станислава Позднякова, эта ситуация была связана с технической ошибкой.

- Мы тоже интересовались в ОКР, там сказали, что это техническая ошибка, - цитирует ТАСС Ротенберга. - Мы сами проверили все списки приглашенных, нашли ее фамилию и сумели ее отстоять.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля. Женский хоккейный турнир стартует 10 февраля.