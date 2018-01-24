Роберт Саболич: "Два раза подряд играть на Олимпиаде - большое достижение для Словении!"

Нападающий "Торпедо" и сборной Словении Роберт Саболич надеется, что его национальная команда сможет выступить на Олимпийских играх не хуже, чем четыре года назад. Напомним, что хоккеист вошел в состав команды на Игры. Словенцы на групповом турнире сыграют против сборных России, США и Словакии.

– Два раза подряд участвовать на Олимпиаде – это большое достижение для Словении! Постараемся выступить не менее удачно, чем четыре года назад, – цитирует сайт "Торпедо" Саболича.

29-летний хоккеист третий сезон подряд играет в России. В этом регулярном чемпионате он провел 50 матчей и набрал 28 (10+18) очков.