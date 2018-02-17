Райан Запольски: "Два из четырех голов Россия забила после шикарных бросков"

Вратарь сборной США Райан Запольски после матча группового турнира Олимпиады в Пхенчхане против команды России (0:4) подчеркнул: два из четырех голов были забиты после таких бросков, которые могли сделать хоккеисты только самого высокого уровня.

– Два из четырех голов были забиты после шикарных бросков. Только игроки очень высокого уровня могут сделать такое. Я не думаю, что произошло что-то плохое, – цитирует Запольски "Р-Спорт". – Дополнительная игра перед четвертьфиналом – это лучше, чем день отдыха. У нас будет дополнительная игра, чтобы разобраться, как лучше действовать друг с другом.

Трансляция матча Россия – США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь