Радулов надеется попасть на Олимпиаду-2022

Нападающий "Далласа" Александр Радулов выразил надежду, что ему удастся попасть на Олимпиаду-2022. Форвард принял участие в Играх-2010 и 2014, а на Олимпиаду в Пхенчхан не попал из-за того, что НХЛ не договорилась с ИИХФ, не стала делать паузу в сезоне и не отпустила своих игроков на турнир.

– У вас есть олимпийская мечта?

– Есть. Но следующая Олимпиада будет только через четыре года.

– В феврале 2022-го вам будет 35 лет – можно и по возрасту не доехать.

– Вот тогда и посмотрим. Дай бог, чтобы все было нормально, загадывать сейчас не стоит. Олимпиада – это большой турнир, и желание принять в нем участие, сыграть за сборную, конечно же, есть. Но от меня мало что зависит. Я должен играть, показывать хороший хоккей. А там пускай решают люди, которые будут уже во главе сборной. (Виктория БУЛАХОВА)

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