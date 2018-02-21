Павел Колобков: "Колоссальная работа Федерации хоккея России очевидна"

Министр спорта РФ Павел Колобков остался доволен победой российских хоккеистов над сборной Норвегии (6:1) в четвертьфинале Олимпиады. По его словам, преимущество россиян в этой игре было неоспоримым.

– Наши хоккеисты с таким сильным разрывом обыграли Норвегию, что это, безусловно, усиливает ожидания всех болельщиков от полуфинала, – отметил Колобков. – Самое главное сейчас не расслабляться, чехи очень сильные противники. Мы верим в нашу "красную машину". Верим, поддерживаем и болеем. Ребята вышли в полуфинал Олимпийских игр впервые за 12 лет. И всем очевидна колоссальная работа Федерации и тренерского штаба.

Полуфинальный матч, в котором Россия сыграет с командой Чехии, состоится в Пхенчхане в пятницу. (Илья АНДРЕЕВ)

Онлайн-трансляция матча Россия - Норвегия - здесь //

​Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь