13:48 21 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Павел Колобков: "Колоссальная работа Федерации хоккея России очевидна"

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Министр спорта РФ Павел Колобков остался доволен победой российских хоккеистов над сборной Норвегии (6:1) в четвертьфинале Олимпиады. По его словам, преимущество россиян в этой игре было неоспоримым.

– Наши хоккеисты с таким сильным разрывом обыграли Норвегию, что это, безусловно, усиливает ожидания всех болельщиков от полуфинала, – отметил Колобков. – Самое главное сейчас не расслабляться, чехи очень сильные противники. Мы верим в нашу "красную машину". Верим, поддерживаем и болеем. Ребята вышли в полуфинал Олимпийских игр впервые за 12 лет. И всем очевидна колоссальная работа Федерации и тренерского штаба.

Полуфинальный матч, в котором Россия сыграет с командой Чехии, состоится в Пхенчхане в пятницу. (Илья АНДРЕЕВ)

Онлайн-трансляция матча Россия - Норвегия - здесь //
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КОММЕНТАРИИ (18)
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Vizioso

Умом, конечно, понимаешь, что слова эти - для тех зрителей федеральных каналов, что на хоккей внимание обращают раз в четыре года. Но один чёрт - читать подобное диковато.

17:25 21 февраля

Thomas_Boy_

Лучше бы он просто махал рукой и улыбался...

17:20 21 февраля

Cap. Morgan

Клоунада)))))))))) какой министр, такой и спорт)))

15:13 21 февраля

Vamphyri

Колоссальная работа. Угробить интерес к КХЛ, по сути, угробить и саму КХЛ, вытянув все сливки в два клуба, прервать турнир на черт знает сколько времени, и говорить о колоссальной работе при разнице в уровне, раза, наверное в два. Я смотрю, прямо в каждой команде на этом турнире есть пара обладателей Кубка Стэнли, аж двухкратных, есть обладатель Морис Ришар Трофи, и под сто очков за сезон в НХЛ набирали, чемпионов мира россыпь, и все такое. Это ж какую работу надо тренерам провести, чтобы с таким составом Норвегию обыграть 6-1, невероятную просто...

14:54 21 февраля

Марио66

Вот и настало то время, когда победа сборной России над командой Норвегии по хоккею будет оцениваться Министерством спорта РФ как "колоссальная работа".

14:26 21 февраля

Ded vsegda odet

inachipoch "И всем очевидна колоссальная работа Федерации и тренерского штаба."---Дядя Паша Колобков, ты дурак? 13:52 По и дее он должен ответит. Я от бабушки ушёл , я от дедушки ушёл..))

14:21 21 февраля

Упёртый русский

inout Убили внутренний чемпионат, чтобы состязаться с 3-4 составами европейских сборных, и хер пойми какими североамериканскими. Воистину, колоссальная работа. ____________ Внутренний чемпионат он нужен только для подготовки сборной к крупнейшим турнирам, так то. Нужен результат сборной, пока он есть. Рано только Колобок это сказал - это да!

14:17 21 февраля

kuler

Паноптикум какой-то честное слово:) Я патриот как бы, но жгуче хочется, что Россия без золота осталась в хоккее. Потому если оно будет, то им как фиговым листком минимум до Пекина от реальных проблем прикрываться будут...А Колобков да по всей видимости дукак полный - такими заявлениями бросать в луччшем случае после победы в финале можно, но никак не после того как в 1/4 какую-то Норвегию обыграли. Толи реально мозга нет у человека, толи рассчитывает, что в случае слива о нем в последнюю очередь вспомнят...Пхенчанг для КХЛ приговор как для независимой и профессиональной организации, балаболы типа Колобкова это лишний раз подтверждают.

14:09 21 февраля

ростовский свин

ха-ха-ха это надо же так сказануть...вот шведы-финны-канадцы нас накажут в финале ..и что тогда?

14:07 21 февраля

Serenky25

Колобок Министр спорта - это как в зените Малафеев Спортивный директор и как Дженнифер Псаки пресс-секретарь.

14:07 21 февраля

Генерал 123

Чтобы обыграть Норвегию - не обязательно проводить "колосальную" работу.

14:06 21 февраля

rusfed 2.0

Колобков сказал, самые лучшие - Федерация Хоккея России и Союз Биатлонистов Россиии

14:05 21 февраля

kac35

Если наш взрослый футбольный Зенит запустить играть с 10-12-летними пацанами из Англии или Бразилии, то они сыграют достойно. Уровень нашей хоккейной сборной на фоне робких примерно такой же. Вот лыжники МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!! Загитова с Медведевой СУПЕР!!!!!!!!!!!!

14:04 21 февраля

Serenky25

У победы много родителей. Поражение-сирота.

13:59 21 февраля

Жорик Вартанов

какая колоссальная работа??? Гарри Бетмен провел колоссальную работу не пустив сильнейших канадцев и америкосов

13:52 21 февраля

inachipoch

"И всем очевидна колоссальная работа Федерации и тренерского штаба."---Дядя Паша Колобков, ты дурак?

13:52 21 февраля

mikeV

Причём тут Федерация? И может подождать с оценками хотя бы до финала (если попадём туда)?

13:52 21 февраля

and0508

Смешно .....какая работа у Третьяка ? Остальные сборные привезли составы не сравнить

13:51 21 февраля

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