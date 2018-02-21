Павел Колобков: "Колоссальная работа Федерации хоккея России очевидна"

Министр спорта РФ Павел Колобков остался доволен победой российских хоккеистов над сборной Норвегии (6:1) в четвертьфинале Олимпиады. По его словам, преимущество россиян в этой игре было неоспоримым.
– Наши хоккеисты с таким сильным разрывом обыграли Норвегию, что это, безусловно, усиливает ожидания всех болельщиков от полуфинала, – отметил Колобков. – Самое главное сейчас не расслабляться, чехи очень сильные противники. Мы верим в нашу "красную машину". Верим, поддерживаем и болеем. Ребята вышли в полуфинал Олимпийских игр впервые за 12 лет. И всем очевидна колоссальная работа Федерации и тренерского штаба.
Полуфинальный матч, в котором Россия сыграет с командой Чехии, состоится в Пхенчхане в пятницу. (Илья АНДРЕЕВ)
Онлайн-трансляция матча Россия - Норвегия - здесь //
Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь
Vizioso
Умом, конечно, понимаешь, что слова эти - для тех зрителей федеральных каналов, что на хоккей внимание обращают раз в четыре года. Но один чёрт - читать подобное диковато.
17:25 21 февраля
Thomas_Boy_
Лучше бы он просто махал рукой и улыбался...
17:20 21 февраля
Cap. Morgan
Клоунада)))))))))) какой министр, такой и спорт)))
15:13 21 февраля
Vamphyri
Колоссальная работа. Угробить интерес к КХЛ, по сути, угробить и саму КХЛ, вытянув все сливки в два клуба, прервать турнир на черт знает сколько времени, и говорить о колоссальной работе при разнице в уровне, раза, наверное в два. Я смотрю, прямо в каждой команде на этом турнире есть пара обладателей Кубка Стэнли, аж двухкратных, есть обладатель Морис Ришар Трофи, и под сто очков за сезон в НХЛ набирали, чемпионов мира россыпь, и все такое. Это ж какую работу надо тренерам провести, чтобы с таким составом Норвегию обыграть 6-1, невероятную просто...
14:54 21 февраля
Марио66
Вот и настало то время, когда победа сборной России над командой Норвегии по хоккею будет оцениваться Министерством спорта РФ как "колоссальная работа".
14:26 21 февраля
Ded vsegda odet
inachipoch "И всем очевидна колоссальная работа Федерации и тренерского штаба."---Дядя Паша Колобков, ты дурак? 13:52 По и дее он должен ответит. Я от бабушки ушёл , я от дедушки ушёл..))
14:21 21 февраля
Упёртый русский
inout Убили внутренний чемпионат, чтобы состязаться с 3-4 составами европейских сборных, и хер пойми какими североамериканскими. Воистину, колоссальная работа. ____________ Внутренний чемпионат он нужен только для подготовки сборной к крупнейшим турнирам, так то. Нужен результат сборной, пока он есть. Рано только Колобок это сказал - это да!
14:17 21 февраля
kuler
Паноптикум какой-то честное слово:) Я патриот как бы, но жгуче хочется, что Россия без золота осталась в хоккее. Потому если оно будет, то им как фиговым листком минимум до Пекина от реальных проблем прикрываться будут...А Колобков да по всей видимости дукак полный - такими заявлениями бросать в луччшем случае после победы в финале можно, но никак не после того как в 1/4 какую-то Норвегию обыграли. Толи реально мозга нет у человека, толи рассчитывает, что в случае слива о нем в последнюю очередь вспомнят...Пхенчанг для КХЛ приговор как для независимой и профессиональной организации, балаболы типа Колобкова это лишний раз подтверждают.
14:09 21 февраля
ростовский свин
ха-ха-ха это надо же так сказануть...вот шведы-финны-канадцы нас накажут в финале ..и что тогда?
14:07 21 февраля
Serenky25
Колобок Министр спорта - это как в зените Малафеев Спортивный директор и как Дженнифер Псаки пресс-секретарь.
14:07 21 февраля
Генерал 123
Чтобы обыграть Норвегию - не обязательно проводить "колосальную" работу.
14:06 21 февраля
rusfed 2.0
Колобков сказал, самые лучшие - Федерация Хоккея России и Союз Биатлонистов Россиии
14:05 21 февраля
kac35
Если наш взрослый футбольный Зенит запустить играть с 10-12-летними пацанами из Англии или Бразилии, то они сыграют достойно. Уровень нашей хоккейной сборной на фоне робких примерно такой же. Вот лыжники МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!! Загитова с Медведевой СУПЕР!!!!!!!!!!!!
14:04 21 февраля
Serenky25
У победы много родителей. Поражение-сирота.
13:59 21 февраля
Жорик Вартанов
какая колоссальная работа??? Гарри Бетмен провел колоссальную работу не пустив сильнейших канадцев и америкосов
13:52 21 февраля
inachipoch
"И всем очевидна колоссальная работа Федерации и тренерского штаба."---Дядя Паша Колобков, ты дурак?
13:52 21 февраля
mikeV
Причём тут Федерация? И может подождать с оценками хотя бы до финала (если попадём туда)?
13:52 21 февраля
and0508
Смешно .....какая работа у Третьяка ? Остальные сборные привезли составы не сравнить
13:51 21 февраля