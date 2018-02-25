Павел Дацюк: "Главное, чтобы Капризова и Гусева не остановила олимпийская медаль"

Нападающий сборной России Павел Дацюк выразил надежду, что Никита Гусев и Кирилл Капризов продолжат прогрессировать после победы на Олимпиаде-2018. Финальная встреча с Германией завершилась со счетом 4:3 в овертайме. Гусев сделал дубль и отдал две передачи, а Капризов провел победную шайбу.
- Как после такого возвращаться в КХЛ?
- Надо себя заставлять, болельщики на нас ходят. Будем справляться с этим.
- Сложилось ощущение, что с Гусевым и Капризовым будто всю жизнь играете. Можете рассказать об игре с ними?
- Они очень здорово играют, открываются, читают игру и могут решить исход любой встречи, как вы только что видели. Чего они могут добиться будет зависеть от них, надо, чтобы золотая олимпийская медаль их не остановила, а наоборот придала им больше энергии, чтобы они стремились и работали. (Игорь РАБИНЕР)
Трансляция матча Россия - Германия //
Итоговый медальный зачет Олимпиады
ярус73
Молодец Павел Валерьевич тянул команду с начала и до конца.Настоящий КАПИТАН.Великий ВОЛШЕБНИК право заслужил золото,я рад за тебя.
16:47
Мальчиш-Кибальчиш
Что за вопрос-"Как после такого возвращаться в КХЛ?" Да это вторая лига в мире(по вашим же выкладкам), да и работа там и что не мало важно денюжки. Смешной вы ей Богу Игорь Яковлевич.
12:52
Fedor062
Великий!!!
12:27