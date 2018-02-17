Никита Трегубов: "Вся арена поддерживала российских хоккеистов в матче с США, это круто"

Российский скелетонист Никита Трегубов отметил, что на матче олимпийского хоккейного турнира Россия - США (4:0) была хорошая атмосфера. Спортсмен также добавил, что на весь стадион подерживал россиян.

- Хорошая атмосфера! Интересно было посмотреть на такой матч, поболеть за наших ребят, - цитируют "РИА Новости" Трегубова. - Очень много болельщиков здесь, вся арена поддерживала Россию, это очень круто!

Напомним, что Россия заняла первое место в группе и напрямую вышла в четвертьфинал турнира на Олимпийских играх-2018.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь