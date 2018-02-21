Никита Нестеров: "Получили ли от Знарка за ошибки? Это конфиденциально"

Защитник сборной России Никита Нестеров после победы над Норвегией (6:1) в четвертьфинале Олимпиады-2018 отметил, что все хоккеисты с первых минут вкатились в игру. Он также добавил, что ему без разницы, кто забивает, главное, чтобы команда выигрывала.

В полуфинале Россия сыграет с Чехией, встреча состоится 23 февраля.

– Это ваш первый гол на Олимпиаде, какие ощущения?

– В принципе, без разницы, кто забивает. Главное – команда выигрывает, – заявил Нестеров.

– Так легко, показалось, были обыграны норвежцы.

– Это со стороны, может быть. Второй период мы им полностью проиграли, отдали игру.

– После 3:0 тяжело на таких же скоростях продолжать и дальше?

– Сложно или нет, но мы должны были это делать.

– Была проблема вкатиться в игру, учитывая, что долго отдыхали?

– Нет, ребята все готовились. Мы сразу же с первых минут вкатились и играли в свой хоккей. Сегодня забили все те, кто не забивал раньше.

– Договорились так?

– Я же говорю – без разницы, кто забивает. Сегодня одни, завтра – другие. Главное, чтобы команда побеждала.

– Что не получилось во втором периоде?

– Почему-то отдали игру, надо играть лучше. Были потери в средней зоне, принимали глупые решения.

– Получили от Знарка за это?

– Конфиденциально.

– С чехами дальше играть, что скажете об этой команде?

– Тренера расскажут и покажут. Это хорошая команда, опытные ребята, почти все из КХЛ, хорошо их знаем. (Игорь РАБИНЕР)

Трансляция матча Россия - Норвегия //

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