Никита Нестеров: "Получили ли от Знарка за ошибки? Это конфиденциально"

Защитник сборной России Никита Нестеров после победы над Норвегией (6:1) в четвертьфинале Олимпиады-2018 отметил, что все хоккеисты с первых минут вкатились в игру. Он также добавил, что ему без разницы, кто забивает, главное, чтобы команда выигрывала.
В полуфинале Россия сыграет с Чехией, встреча состоится 23 февраля.
– Это ваш первый гол на Олимпиаде, какие ощущения?
– В принципе, без разницы, кто забивает. Главное – команда выигрывает, – заявил Нестеров.
– Так легко, показалось, были обыграны норвежцы.
– Это со стороны, может быть. Второй период мы им полностью проиграли, отдали игру.
– После 3:0 тяжело на таких же скоростях продолжать и дальше?
– Сложно или нет, но мы должны были это делать.
– Была проблема вкатиться в игру, учитывая, что долго отдыхали?
– Нет, ребята все готовились. Мы сразу же с первых минут вкатились и играли в свой хоккей. Сегодня забили все те, кто не забивал раньше.
– Договорились так?
– Я же говорю – без разницы, кто забивает. Сегодня одни, завтра – другие. Главное, чтобы команда побеждала.
– Что не получилось во втором периоде?
– Почему-то отдали игру, надо играть лучше. Были потери в средней зоне, принимали глупые решения.
– Получили от Знарка за это?
– Конфиденциально.
– С чехами дальше играть, что скажете об этой команде?
– Тренера расскажут и покажут. Это хорошая команда, опытные ребята, почти все из КХЛ, хорошо их знаем. (Игорь РАБИНЕР)
Трансляция матча Россия - Норвегия //
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