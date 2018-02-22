Никита Гусев: "Уровень олимпийского турнира можно сравнить с чемпионатом мира"

Нападающий сборной России Никита Гусев ответил на вопросы журналистов на открытой тренировке за день до полуфиналы Олимпиады против Чехии. В частности он отметил, что от соперника стоит ожидать вязкой контратакующей игры.
– Каков уровень Олимпиады, с чем можете сравнить?
– С чемпионатом мира, очень близко.
– Что ждете от чехов – вязкой контратакующей игры?
– Да, они всегда так играют, вязко, поэтому надо использовать свои моменты.
– Как восприняли результат матч Швеция – Германия?
– Нас не особо это волнует.
Бен Ричардс
Это он по матчам со Словенией и Норвегией так определил?
12:02
tryam
чемпионата мира. молодежного
11:01