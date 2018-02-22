09:55 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Никита Гусев: "Уровень олимпийского турнира можно сравнить с чемпионатом мира"

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Нападающий сборной России Никита Гусев ответил на вопросы журналистов на открытой тренировке за день до полуфиналы Олимпиады против Чехии. В частности он отметил, что от соперника стоит ожидать вязкой контратакующей игры.

– Каков уровень Олимпиады, с чем можете сравнить?

– С чемпионатом мира, очень близко.

– Что ждете от чехов – вязкой контратакующей игры?

– Да, они всегда так играют, вязко, поэтому надо использовать свои моменты.

– Как восприняли результат матч Швеция – Германия?

– Нас не особо это волнует.

Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь

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