09:29 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

На матч Россия – США не осталось билетов в свободной продаже

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На матч группового турнира Олимпиады-2018 между сборными России и США не осталось билетов в свободной продаже. Часть билетов будет доступна только в день игры.

Ранее на официальном сайте Игр появились билеты четырех категорий стоимостью от 1,5 тысячи и 7,5 тысячи рублей соответственно, при этом самая дешевая категория доступна только гражданам Кореи.

– На сегодняшний день купить билеты на матч невозможно. Кроме того, ряд билетов был зарезервирован на сайте для продажи уже в билетной кассе на месте, – приводит "Р-Спорт" слова представителя оргкомитета Игр-2018. – Даже если сейчас билеты недоступны на официальном сайте, какое-то количество будет доступно только в день игры после снятия резерва.

Встреча Россия – США состоится 17 февраля и станет заключительной для команд на групповом этапе олимпийского турнира.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180207/1132125729.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Русский Я

Щас спою, докажем что наш уровень хоккея на 3 головы выше?

09:53

Русский Я

Корея рядом, наши будут играть по сути дома. Сделаем азиатам кассу своими туристами.

09:52

Щас спою

Просто обязаны раздавить это гнилье

09:47

Последний Легион

Встреча Россия – США состоится 17 декабря ???... Исправьте опечатку !!!

09:41