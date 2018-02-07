На матч Россия – США не осталось билетов в свободной продаже

На матч группового турнира Олимпиады-2018 между сборными России и США не осталось билетов в свободной продаже. Часть билетов будет доступна только в день игры.

Ранее на официальном сайте Игр появились билеты четырех категорий стоимостью от 1,5 тысячи и 7,5 тысячи рублей соответственно, при этом самая дешевая категория доступна только гражданам Кореи.

– На сегодняшний день купить билеты на матч невозможно. Кроме того, ряд билетов был зарезервирован на сайте для продажи уже в билетной кассе на месте, – приводит "Р-Спорт" слова представителя оргкомитета Игр-2018. – Даже если сейчас билеты недоступны на официальном сайте, какое-то количество будет доступно только в день игры после снятия резерва.

Встреча Россия – США состоится 17 февраля и станет заключительной для команд на групповом этапе олимпийского турнира.