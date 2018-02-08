Мозякин решил протестировать ретро-шлем для шорт-трека. Фото

Нападающий сборной России Сергей Мозякин на тренировке национальной команды решил протестировать ретро-шлем для шорт-трека. Фотографии 36-летнего форварда опубликовала пресс-служба ФХР.
Напомним, что сборная России по хоккею готовится к Олимпиаде-2018 в городе Анян. Команда Олега Знарка сыграет в группе В против США, Словакии и Словении. Первый матч россияне проведут против словаков 14 февраля.
Нападающий Сергей Мозякин решил протестировать ретро-шлем для шорт-трека. 😀 – говорит о том, что Сергею понравилось: pic.twitter.com/fetuzIadc3– Хоккей России (@russiahockey) 8 февраля 2018 г.
- Сборная России (Хоккей)
- Олег Знарок
- Сборная Словакии (Хоккей)
- Сборная Словении (Хоккей)
- Сергей Мозякин
- Сборная США (хоккей)
hrenobl68
Серега поднимает настроение в команде!))
17:51
Ламакин Т
Сразу видно, что настроение и атмосфера в команде хорошая.)
16:29
Old_Boy
сразу видно,серьезно настраиваются на игры!
15:53