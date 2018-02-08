14:16 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Мозякин решил протестировать ретро-шлем для шорт-трека. Фото

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Нападающий сборной России Сергей Мозякин на тренировке национальной команды решил протестировать ретро-шлем для шорт-трека. Фотографии 36-летнего форварда опубликовала пресс-служба ФХР.

Напомним, что сборная России по хоккею готовится к Олимпиаде-2018 в городе Анян. Команда Олега Знарка сыграет в группе В против СШАСловакии и Словении. Первый матч россияне проведут против словаков 14 февраля.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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hrenobl68

Серега поднимает настроение в команде!))

17:51

Ламакин Т

Сразу видно, что настроение и атмосфера в команде хорошая.)

16:29

Old_Boy

сразу видно,серьезно настраиваются на игры!

15:53