Мозякин решил протестировать ретро-шлем для шорт-трека. Фото

Нападающий сборной России Сергей Мозякин на тренировке национальной команды решил протестировать ретро-шлем для шорт-трека. Фотографии 36-летнего форварда опубликовала пресс-служба ФХР.

Напомним, что сборная России по хоккею готовится к Олимпиаде-2018 в городе Анян. Команда Олега Знарка сыграет в группе В против США, Словакии и Словении. Первый матч россияне проведут против словаков 14 февраля.