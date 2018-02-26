Михаил Григоренко: "До сих пор не отошли от финала"

Нападающий сборной России Михаил Григоренко не сожалеет о том, что в финале Олимпиады-2018 команда сыграла с Германией (4:3 ОТ), а не с Финляндией или Швецией. Форвард признался, что еще не до конца осознал, что стал олимпийским чемпионом.

Сегодня, 26 января, российские спортсмены вернулись из Пхенчхана. Участников Игр в аэропорту Шереметьево встречала большая группа болельщиков.

- Очень приятно, что нас так встретили, - цитирует официальный сайт ФХР Григоренко. - Мы понимаем, что страна нас поддерживала. Рады, что выиграли Олимпиаду, всем большое спасибо. До сих пор не отошли от финала, смотрим на медали и не можем понять, что стали олимпийскими чемпионами.

В финале Олимпиады от любого соперника можно ждать серьезного сопротивления. Немцы очень хорошо сыграли. Нет ли сожаления, что не сыграли ни с финнами, ни со шведами? Мы олимпийские чемпионы, у нас никаких сожалений нет.

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