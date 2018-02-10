Михаил Григоренко: "Для меня Олимпиада значит больше, чем Кубок Стэнли"

Нападающий сборной России и ЦСКА Михаил Григоренко заявил, что Олимпийские игры-2018 стали одной из причин его возвращения в Россию из Северной Америки. Хоккеист отметил, что мечтал выступить на Играх и надеется произвести впечатление на тренерский штаб.

– У меня захватывает дух даже когда я просто думаю об Олимпиаде, – цитирует сайт ИИХФ Григоренко. – Надеюсь, что смогут произвести хорошее впечатление перед тренером. Здорово получить шанс сыграть на таком большом турнире. Олимпиада – самый важный турнир, особенно в нашей стране. Представлять свою страну, играть за свой флаг, носить форму сборной – это потрясающе. Для меня Олимпиада значит больше, чем Кубок Стэнли.

Игры стали одним из факторов, почему я вернулся в Россию. Хочется получить возможность играть за национальную команду. Вернуться в НХЛ? Пока не думаю об этом. У меня есть контракт в КХЛ, посмотрим, что будет дальше.