Лукаш Радил: "На Олимпиаде получил огромный опыт, который должен помочь в игре за "Спартак"

Нападающий сборной Чехии Лукаш Радил после поражения от Канады (4:6) в матче за третье место Олимпиады в Пхенчхане отметил, что постарается использовать опыт выступления на Играх-2018 в оставшихся матчах регулярного чемпионата КХЛ за "Спартак".

- Очень сильно разочарован результатом. Мы хорошо начали, но после пары голов в свои ворота нам было тяжело продолжать играть, - цитирует ТАСС Радила. - Теперь я постараюсь забыть то, что тут было как можно скорее. Но здесь я получил огромный опыт, который должен помочь в игре за "Спартак", чтобы выбраться из опасной позиции.

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