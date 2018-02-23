Леон Драйзайтль – о выходе Германии в финал Игр: "Вы шутите?"

Нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль в шоке от выхода сборной Германии в финал Олимпийских игр-2018. Немецкий хоккеист в своем Твиттере порадовался за национальную команду, которая будет бороться с российской сборной в финале.
– Вы шутите надо мной? Играем за золото! – написал Драйзайтль.
Сам 22-летний хоккеист играл за сборную лишь на чемпионате мира. На его счету 18 игр за Германию и 10 (2+8) очков.
Are you kidding me ?! 😳🇩🇪🇩🇪🇩🇪 Playing for gold 😍😍😍– Leon Draisaitl (@Drat_29) 23 февраля 2018 г.
Бомбардир Нации
P.S. И даже если немцы проиграют России, они уже так поднасрали... Я не думаю, да и президент ДВЕ тоже, что хоккей в Германии лет так через 20 выйдет на уровень России или Канады, результат запоминается навсегда, и вот смотрят люди на финал ОИ-18, победитель Россия, но кого они обыграли в финале? Германию?))) Вы серьезно???))) А где Канада и т.д.?) Да это что за Олимпиада то была, раз Германия в финале играла?))) Бугага ))) Вот так вот, привет от Гарри Бэттмена)))
22:57 23 февраля
Бомбардир Нации
Нет сынок, это фантастика!))) Германия - уже хоккейные герои за все время существования хоккея в этой стране. Шансов против России нет, не спорю, НО! А были шансы против Швеции в 1/4 и тем более против Канады 1/2? Кто верил?))) Так что берегись Красная Машина, Черный Бумер едет!)))
22:33 23 февраля
Rybinsk
Лео, мы вас укатаем в воскресенье.
21:01 23 февраля
anyway9
А ещё он играл на отборочных играх на эту олимпиаду. И в решающем матче с Латвией (3:2) у него гол+ пас
20:21 23 февраля