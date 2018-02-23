Леон Драйзайтль – о выходе Германии в финал Игр: "Вы шутите?"

Нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль в шоке от выхода сборной Германии в финал Олимпийских игр-2018. Немецкий хоккеист в своем Твиттере порадовался за национальную команду, которая будет бороться с российской сборной в финале.

– Вы шутите надо мной? Играем за золото! – написал Драйзайтль.

Сам 22-летний хоккеист играл за сборную лишь на чемпионате мира. На его счету 18 игр за Германию и 10 (2+8) очков.