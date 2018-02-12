Крис Челиос: "Сможет ли Дацюк доиграть до 44 лет? Ответ даст матч с США"

Тренер сборной США по хоккею, член Зала славы, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Крис Челиос в интервью "РИА Новости" отметил, что был рад увидеть своего бывшего партнера по "Детройту" и нападающего сборной России Павла Дацюка. США сыграет с Россией в матче группового турнира Олимпиады в Пхенчхане в субботу.

– Ждете субботней встречи с Павлом Дацюком и сборной России?

– Я уже встретил его вчера в кафетерии! Дацюк, пожалуй, самый любимый одноклубник в моей жизни, он лучший, - сказал Челиос. - Мне показалось, что он очень счастлив сейчас, и это здорово. Если честно, предпочел бы сыграть против него позже, в плей-офф, но с другой стороны, хорошо, что мы хотя бы не начинаем турнир матчем против сборной России.

С Дацюком мы отыграли восемь сезонов, вместе взяли два Кубка Стэнли. Я был счастлив увидеть его, моего одноклубника по "Чикаго" Алексея Жамнова и Алексея Марченко, с которым мы пересекались в "Детройте".

– Удивлены, что Дацюк, которому летом исполнится 40 лет, до сих пор играет на топ-уровне?

– Нисколько. Для него главным было вернуться домой. Я всегда чувствовал, что в конце карьеры он уедет из "Детройта". Это же здорово, что в России видят его игру, что он смог поехать на свою пятую Олимпиаду. Это отличная история.

– Вы на своей последней Олимпиаде играли в 44 года. Дацюк может доиграть до 44 лет?

– (Улыбается) Вот не знаю. Думаю, наш субботний матч даст ответ.

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