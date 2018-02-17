18:52 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Ковальчук объяснил свои слова в адрес женского хоккея

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Нападающий сборной России Илья Ковальчук после матча группового турнира Олимпиады в Пхенчхане против команды США (4:0) объяснил свои резкие слова в адрес женского хоккея, произнесенные несколько дней назад. Ранее форвард сказал, что в женском хоккее "все не как у людей".

- Давайте я скажу, чтобы никто не обижался. - отметил Ковальчук. - Мои слова после прошлого матча стали для девушек дополнительной мотивацией. Об этом сказал их тренер. Здорово. Я уважаю нашу сборную, поздравляю и желаю успехов в дальнейших матчах. Мы за них переживаем. Сегодня болели, глядя за матчем по телевизору. (Юрий ГОЛЫШАК)

Трансляция матча Россия – США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Якут Хан

Петрович50--- не важно, что он выйграл)) вот ты вша и тебЯ никто не знает. Просто ты нищеброд, поэтому для тебя КОВАЛЬЧУК -деньгичук. Ущербный))

20:15 17 февраля

Olimp444

Петрович50 Выйграл достаточно, как минимум 2 чемпионата мира и еще 4 медали с Мира и бронзу с олимпиады. Это не пиво пить за компом

19:17 17 февраля

Петрович50

А что Деньгичук выиграл в своей международной карьере ?

19:09 17 февраля

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