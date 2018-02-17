Ковальчук объяснил свои слова в адрес женского хоккея

Нападающий сборной России Илья Ковальчук после матча группового турнира Олимпиады в Пхенчхане против команды США (4:0) объяснил свои резкие слова в адрес женского хоккея, произнесенные несколько дней назад. Ранее форвард сказал, что в женском хоккее "все не как у людей".

- Давайте я скажу, чтобы никто не обижался. - отметил Ковальчук. - Мои слова после прошлого матча стали для девушек дополнительной мотивацией. Об этом сказал их тренер. Здорово. Я уважаю нашу сборную, поздравляю и желаю успехов в дальнейших матчах. Мы за них переживаем. Сегодня болели, глядя за матчем по телевизору. (Юрий ГОЛЫШАК)

Трансляция матча Россия – США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь