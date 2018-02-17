Ковальчук объяснил свои слова в адрес женского хоккея

Нападающий сборной России Илья Ковальчук после матча группового турнира Олимпиады в Пхенчхане против команды США (4:0) объяснил свои резкие слова в адрес женского хоккея, произнесенные несколько дней назад. Ранее форвард сказал, что в женском хоккее "все не как у людей".
- Давайте я скажу, чтобы никто не обижался. - отметил Ковальчук. - Мои слова после прошлого матча стали для девушек дополнительной мотивацией. Об этом сказал их тренер. Здорово. Я уважаю нашу сборную, поздравляю и желаю успехов в дальнейших матчах. Мы за них переживаем. Сегодня болели, глядя за матчем по телевизору. (Юрий ГОЛЫШАК)
Трансляция матча Россия – США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь
Якут Хан
Петрович50--- не важно, что он выйграл)) вот ты вша и тебЯ никто не знает. Просто ты нищеброд, поэтому для тебя КОВАЛЬЧУК -деньгичук. Ущербный))
20:15 17 февраля
Olimp444
Петрович50 Выйграл достаточно, как минимум 2 чемпионата мира и еще 4 медали с Мира и бронзу с олимпиады. Это не пиво пить за компом
19:17 17 февраля
Петрович50
А что Деньгичук выиграл в своей международной карьере ?
19:09 17 февраля