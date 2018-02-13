Илья Ковальчук: "Женский хоккей - это не мое"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук в преддверии матча против Словакии на Олимпиаде-2018 поделился впечатлениями от игры женской команды против Канады (0:5), которая состоялась 11 февраля. По словам форварда, североамериканки превзошли российскую команду в скорости катания.

- Как вам женский хоккей?

- Честно говоря, впервые смотрел его вживую, да и по телевизору до этого не видел. Пусть девчонки не обижаются, но это не мое. Поражение не обрадовало, но было видно, что канадки быстрее катаются, и мне потом рассказали, что все лучшие выступают за Канаду и США.

- Канадки похожи на канадцев?

- Несколько раз были серьезные силовые приемы, и наших подбивали. Как я понял, у них толкаться модно, но в особенном направлении, все не как у людей (улыбается). (Игорь РАБИНЕР)

Напомним, матч Россия - Словакия состоится 14 февраля и начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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