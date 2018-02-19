Кошечкин установил рекорд по числу сухих матчей за сборную России

Вратарь сборной России Василий Кошечкин, отыгравший на ноль в матче группового турнира Олимпиады в Пхенчхане с США (4:0), установил рекорд по числу сухих игр в составе национальной команды. 34-летний вратарь "Металлурга" – первый вратарь в новейшей истории, кому удалось провести 10 матчей без пропущенных голов.

Сухие матчи Василия Кошечкина за сборную России

Дата Турнир Матч 14.12.2006 Кубок Первого канала Швеция – 0:1 Б 16.12.2006 Кубок Первого канала Финляндия – 3:0 11.11.2010 Кубок Карьяла Финляндия – 1:0 15.12.2012 Кубок Первого канала Чехия – 6:0 12.04.2013 Европеский Вызов Дания – 3:0 20.04.2013 Европейский Вызов Норвегия – 2:0 29.08.2013 Чешские игры Швеция – 2:0 16.12.2017 Кубок Первого канала Канада – 2:0 30.01.2018 Товарищеский матч Белоруссия – 3:0 17.02.2018 Олимпийские игры США – 4:0

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