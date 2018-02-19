13:27 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Кошечкин установил рекорд по числу сухих матчей за сборную России

Вратарь сборной России Василий Кошечкин, отыгравший на ноль в матче группового турнира Олимпиады в Пхенчхане с США (4:0), установил рекорд по числу сухих игр в составе национальной команды. 34-летний вратарь "Металлурга" – первый вратарь в новейшей истории, кому удалось провести 10 матчей без пропущенных голов.

Сухие матчи Василия Кошечкина за сборную России

Дата

Турнир

Матч

14.12.2006

Кубок Первого канала

Швеция – 0:1 Б

16.12.2006

Кубок Первого канала

Финляндия – 3:0

11.11.2010

Кубок Карьяла

Финляндия – 1:0

15.12.2012

Кубок Первого канала

Чехия – 6:0

12.04.2013

Европеский Вызов

Дания – 3:0

20.04.2013

Европейский Вызов

Норвегия – 2:0

29.08.2013

Чешские игры

Швеция – 2:0

16.12.2017

Кубок Первого канала

Канада – 2:0

30.01.2018

Товарищеский матч

Белоруссия – 3:0

17.02.2018

Олимпийские игры

США – 4:0

Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь

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