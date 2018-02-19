Кошечкин установил рекорд по числу сухих матчей за сборную России

Вратарь сборной России Василий Кошечкин, отыгравший на ноль в матче группового турнира Олимпиады в Пхенчхане с США (4:0), установил рекорд по числу сухих игр в составе национальной команды. 34-летний вратарь "Металлурга" – первый вратарь в новейшей истории, кому удалось провести 10 матчей без пропущенных голов.
Сухие матчи Василия Кошечкина за сборную России
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
14.12.2006
|
Кубок Первого канала
|
Швеция – 0:1 Б
|
16.12.2006
|
Кубок Первого канала
|
Финляндия – 3:0
|
11.11.2010
|
Кубок Карьяла
|
Финляндия – 1:0
|
15.12.2012
|
Кубок Первого канала
|
Чехия – 6:0
|
12.04.2013
|
Европеский Вызов
|
Дания – 3:0
|
20.04.2013
|
Европейский Вызов
|
Норвегия – 2:0
|
29.08.2013
|
Чешские игры
|
Швеция – 2:0
|
16.12.2017
|
Кубок Первого канала
|
Канада – 2:0
|
30.01.2018
|
Товарищеский матч
|
Белоруссия – 3:0
|
17.02.2018
|
Олимпийские игры
|
США – 4:0
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