Константин Оленин: "Судьи КХЛ отлично отработали на Олимпиаде-2018"

Главный арбитр Константин Оленин отметил, что у него осталось море положительных эмоций после Олимпийских игр-2018. Оленин также добавил, что его удивила посещаемость плей-офф хоккейного турнира Игр в Корее.

– Море положительных эмоций осталось, просто море! И у нас работа получилась, наш судейский корпус отработал на "отлично", и сборная выиграла. Все сбылось, о чем мечталось. Сам работал на пяти матчах, включая игру за бронзовые медали. Сложностей никаких не было, больше волнения: громадная ответственность, ошибок на Олимпиаде быть не должно. А самое яркое впечатление – когда мы смотрели финальную игру! Гимн после сирены петь нам было нельзя, мы же официальные лица все-таки, но внутри все пело, все кричало. (Улыбается.) Потом поблагодарили ребят за шикарный хоккей, за концовку.

Конечно, очень сильно удивила посещаемость плей-офф. На групповом этапе посещаемость частенько бывает не впечатляющая, не все болельщики могут потянуть по финансам всю Олимпиаду, в основном выбирают финальную часть. Но когда вышел на четвертьфинал Канада – Финляндия, на игру двух признанных хоккейных держав, то увидел, что процентов 20 мест на стадионе – пустые. Да и на финальной игре были пустые ряды, представляете? Говорил со специалистом, он рассказал, что в Сеуле (в столице!) около 10 дворцов всего. Надеюсь, Олимпийские игры дадут толчок развитию хоккея в Корее.

Сейчас есть два дня, чтобы прийти в себя, подготовиться к матчам КХЛ. Завтра мне уже улетать в Новосибирск, начинается важнейшая часть сезона. А на память от Олимпиады у нас останутся специальные медали для судей с олимпийской символикой.