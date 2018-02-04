Капризов и Гавриков получили травмы в матче против "Спартака"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов травировался в выставочном матче против "Спартака", столкнувшись с форвардом соперников Ильей Каблуковым. Игрок национальной команды покинул лед с помощью партнеров по команде, его увели в подтрибунное помещение.
В последовавшем после этого игровом эпизоде повреждение получил защитник российской сборной Владислав Гавриков. Он смог уйти с площадки самостоятельно.
Трансляция матча Сборная России - "Спартак"
ВеликийПашаБуре
каблуков убирает конкурентов
17:59