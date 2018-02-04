17:22 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Капризов и Гавриков получили травмы в матче против "Спартака"

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Нападающий сборной России Кирилл Капризов травировался в выставочном матче против "Спартака", столкнувшись с форвардом соперников Ильей Каблуковым. Игрок национальной команды покинул лед с помощью партнеров по команде, его увели в подтрибунное помещение.

В последовавшем после этого игровом эпизоде повреждение получил защитник российской сборной Владислав Гавриков. Он смог уйти с площадки самостоятельно.

Трансляция матча Сборная России - "Спартак"

 

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ВеликийПашаБуре

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