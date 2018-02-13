Канадки одержали вторую победу на Олимпиаде, обыграв финок

Женская сборная Канады одержала вторую победу в группе А в рамках хоккейного турнира на Олимпиаде-2018. Вслед за Россией (5:0) североамериканки переиграли Финляндию (4:1).

В третьем туре Канада сыграет со сборной США, а Финляндия - со сборной Россией. Оба матча состоятся 15 февраля.

Хоккей

Олимпийские игры (ж.)

Группа A

Канада - Финляндия - 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Голы: Агоста-Марсиано - 1 (Дауст), 0:35 - 1:0. Пулен - 1, 17:11 - 2:0. Дауст - 3 (Фортино, Агоста-Марсиано), 28:19 - 3:0. Солнье - 1 (Джонстон), 38:26 - 4:0. Вялиля - 1 (Тапани, Карвинен), 47:17 - 4:1.

Вратари: Забадос - Рятю (56:12 - 59:53).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 32 (14+10+8) - 23 (5+5+13).

Судьи: Школа, Эллен.

13 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //

​ Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018