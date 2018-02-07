16:18 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Илья Ковальчук: "Россия может обыграть Канаду, даже если у них будут игроки НХЛ"

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Нападающий сборной России Илья Ковальчук считает, что национальная команда способна обыграть Канаду на Олимпиаде-2018. По его словам, хоккей – главный вид спорта на Играх.

– Мы обыгрывали Канаду, хотя у нее были игроки НХЛ, – цитирует пресс-служба ИИХФ Ковальчука. – Мы сделали это в Турине, поэтому мы можем их обыгрывать, когда у них в составе лучшие игроки. Каждой команде будет не хватать хоккеистов из НХЛ. Они должны быть в Корее, ведь хоккей – главный вид спорта на Олимпиаде. Весь мир будет смотреть за этим турниром.

Мы просто готовимся к каждому матчу, фокусируемся на победе. У нас собрана отличная команда, все поддерживают друг друга. Это можно увидеть даже из статистики, по ней можно понять, сколько бросков мы блокируем. Мы хорошо действуем в меньшинстве.

НХЛ? Посмотрим. Мне не нравится много думать об этом.

 
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КОММЕНТАРИИ (14)
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Kdemon

Национальная команда может, интересно чья? Нападающей чьей сборной? Одни вопросы...

23:20

sLot

Хоккей показанный от сборной Канады на ЧМ-2016-это потрясающе. Таких игр сборная Канады не показывала ещё ни на кубках Мира,Олимпийских играх. Полностью состав сборной Канады из игроков НХЛ , то статистика не в пользу России. КМ1996,2004,2016;ЧМ2005,2016;ОИ2010. Россия только выиграла у сборной Канады на ОИ2006

22:40

sukhoy63

НХЛ игнорирует ОИ, скорее всего, в связи с этим МОК решил не включать хоккей в программу следующих игр, т.к. шансы Канады выиграть олимпиаду без игроков НХЛ очень малы.

22:38

VitalOK

На Олимпиаде мотивация запредельная. Побеждает тот кто и духом и нервами и мастерством обладает. У наших всего недостаточно

22:21

hrenobl68

хазар,Социалист Сафронов 2.0 , Ковальчук и сам мастер, спокойно может играть в любом клубе НХЛ, что наверняка и сделает после ОИ и сезона в КХЛ. Этот спич -это демонстрация уверенности в своих силах, не более того.

20:09

Социалист Сафронов 2.0

Распетушился, в отсутствие настоящих мастеров.)))

19:33

хазар

Разболтался старичок Илюша,видимо старческий маразм одолевает,сначала выиграй этих пенсионеров,потом можно будет говорить об НХЛ.

18:14

Lars Berger

Вперед, Илья. Ждем от вас игры.

17:59

inspire

skua Обычно ранняя встреча с Канадой заканчивалась либо поражением от нее (Ванкувер-2010, Торонто-2016, Кельн-2017 ============== опять ошибся? в Кельне 2017 был полуфинал ...

17:42

skua

Ошибся, признаю... Канада проиграла 2 матча в групповом этапе. А вам главное обыграть Канаду или получить золото ОИ? Вы помните какой результат был в двух следующий встречах ? 0-7 !!! Обычно ранняя встреча с Канадой заканчивалась либо поражением от нее (Ванкувер-2010, Торонто-2016, Кельн-2017), либо резким спадом и неудачей после победы (Кельн-2010, Братислава-2011).

17:32

torpedon_

skua, такой пшик, что главных ЗВЕЗД обыграть в четвертьфинале ( к которым они готовятся на протяжении 4 лет) и оставить вообще без медалей!!! Ни .. себе пшик.

17:29

aleksrusx

skua, в Турине вообще-то игра была четвертьфинал, а не групповой

17:26

skua

Илья, в Турине был групповой этап и помимо России Канада уступила другие игры. Напомню, что до Турина вы проиграли на КМ-2004, включая американцев. Затем была Олимпиада в Ванкувере и КМ в Торонто. Никто не спорит, что русский хоккей сильный. Но в Турине был просто пшик...

17:18

Koira

Ага на последних олимпиадах и кубке мира мы это видели)))

16:38