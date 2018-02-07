Илья Ковальчук: "Россия может обыграть Канаду, даже если у них будут игроки НХЛ"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук считает, что национальная команда способна обыграть Канаду на Олимпиаде-2018. По его словам, хоккей – главный вид спорта на Играх.
– Мы обыгрывали Канаду, хотя у нее были игроки НХЛ, – цитирует пресс-служба ИИХФ Ковальчука. – Мы сделали это в Турине, поэтому мы можем их обыгрывать, когда у них в составе лучшие игроки. Каждой команде будет не хватать хоккеистов из НХЛ. Они должны быть в Корее, ведь хоккей – главный вид спорта на Олимпиаде. Весь мир будет смотреть за этим турниром.
Мы просто готовимся к каждому матчу, фокусируемся на победе. У нас собрана отличная команда, все поддерживают друг друга. Это можно увидеть даже из статистики, по ней можно понять, сколько бросков мы блокируем. Мы хорошо действуем в меньшинстве.
НХЛ? Посмотрим. Мне не нравится много думать об этом.
Kdemon
Национальная команда может, интересно чья? Нападающей чьей сборной? Одни вопросы...
23:20
sLot
Хоккей показанный от сборной Канады на ЧМ-2016-это потрясающе. Таких игр сборная Канады не показывала ещё ни на кубках Мира,Олимпийских играх. Полностью состав сборной Канады из игроков НХЛ , то статистика не в пользу России. КМ1996,2004,2016;ЧМ2005,2016;ОИ2010. Россия только выиграла у сборной Канады на ОИ2006
22:40
sukhoy63
НХЛ игнорирует ОИ, скорее всего, в связи с этим МОК решил не включать хоккей в программу следующих игр, т.к. шансы Канады выиграть олимпиаду без игроков НХЛ очень малы.
22:38
VitalOK
На Олимпиаде мотивация запредельная. Побеждает тот кто и духом и нервами и мастерством обладает. У наших всего недостаточно
22:21
hrenobl68
хазар,Социалист Сафронов 2.0 , Ковальчук и сам мастер, спокойно может играть в любом клубе НХЛ, что наверняка и сделает после ОИ и сезона в КХЛ. Этот спич -это демонстрация уверенности в своих силах, не более того.
20:09
Социалист Сафронов 2.0
Распетушился, в отсутствие настоящих мастеров.)))
19:33
хазар
Разболтался старичок Илюша,видимо старческий маразм одолевает,сначала выиграй этих пенсионеров,потом можно будет говорить об НХЛ.
18:14
Lars Berger
Вперед, Илья. Ждем от вас игры.
17:59
inspire
skua Обычно ранняя встреча с Канадой заканчивалась либо поражением от нее (Ванкувер-2010, Торонто-2016, Кельн-2017 ============== опять ошибся? в Кельне 2017 был полуфинал ...
17:42
skua
Ошибся, признаю... Канада проиграла 2 матча в групповом этапе. А вам главное обыграть Канаду или получить золото ОИ? Вы помните какой результат был в двух следующий встречах ? 0-7 !!! Обычно ранняя встреча с Канадой заканчивалась либо поражением от нее (Ванкувер-2010, Торонто-2016, Кельн-2017), либо резким спадом и неудачей после победы (Кельн-2010, Братислава-2011).
17:32
torpedon_
skua, такой пшик, что главных ЗВЕЗД обыграть в четвертьфинале ( к которым они готовятся на протяжении 4 лет) и оставить вообще без медалей!!! Ни .. себе пшик.
17:29
aleksrusx
skua, в Турине вообще-то игра была четвертьфинал, а не групповой
17:26
skua
Илья, в Турине был групповой этап и помимо России Канада уступила другие игры. Напомню, что до Турина вы проиграли на КМ-2004, включая американцев. Затем была Олимпиада в Ванкувере и КМ в Торонто. Никто не спорит, что русский хоккей сильный. Но в Турине был просто пшик...
17:18
Koira
Ага на последних олимпиадах и кубке мира мы это видели)))
16:38