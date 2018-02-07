Илья Ковальчук: "Россия может обыграть Канаду, даже если у них будут игроки НХЛ"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук считает, что национальная команда способна обыграть Канаду на Олимпиаде-2018. По его словам, хоккей – главный вид спорта на Играх.

– Мы обыгрывали Канаду, хотя у нее были игроки НХЛ, – цитирует пресс-служба ИИХФ Ковальчука. – Мы сделали это в Турине, поэтому мы можем их обыгрывать, когда у них в составе лучшие игроки. Каждой команде будет не хватать хоккеистов из НХЛ. Они должны быть в Корее, ведь хоккей – главный вид спорта на Олимпиаде. Весь мир будет смотреть за этим турниром.

Мы просто готовимся к каждому матчу, фокусируемся на победе. У нас собрана отличная команда, все поддерживают друг друга. Это можно увидеть даже из статистики, по ней можно понять, сколько бросков мы блокируем. Мы хорошо действуем в меньшинстве.

НХЛ? Посмотрим. Мне не нравится много думать об этом.