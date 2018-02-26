Илья Ковальчук: "Люблю Россию. Мечта сбылась"

Российский хоккеист Илья Ковальчук после завершения Олимпиады-2018 выразил свои эмоции в Инстаграме, сделав запись с российскими флагами. Во время Игр делать это спортсменам было запрещено.
"Люблю Россию. Мечта сбылась", - написал Ковальчук в Инстаграме.
Напомним, сборная России обыграла в финале хоккейного турнира Германию (4:3 ОТ). Сам Ковальчук был признан MVP соревнований.
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"Люблю мечты, одна сбылась!" Когда любят, то публично временно не отрекаются, подписывая это документально, от любви, ради мечты. Иначе это не любовь!
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