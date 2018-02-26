00:33 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Илья Ковальчук: "Люблю Россию. Мечта сбылась"

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Российский хоккеист Илья Ковальчук после завершения Олимпиады-2018 выразил свои эмоции в Инстаграме, сделав запись с российскими флагами. Во время Игр делать это спортсменам было запрещено.

"Люблю Россию. Мечта сбылась", - написал Ковальчук в Инстаграме.

Напомним, сборная России обыграла в финале хоккейного турнира Германию (4:3 ОТ). Сам Ковальчук был признан MVP соревнований.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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SS-1525-Sergey

"Люблю мечты, одна сбылась!" Когда любят, то публично временно не отрекаются, подписывая это документально, от любви, ради мечты. Иначе это не любовь!

00:58

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