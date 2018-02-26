Илья Ковальчук: "Люблю Россию. Мечта сбылась"

Российский хоккеист Илья Ковальчук после завершения Олимпиады-2018 выразил свои эмоции в Инстаграме, сделав запись с российскими флагами. Во время Игр делать это спортсменам было запрещено.

"Люблю Россию. Мечта сбылась", - написал Ковальчук в Инстаграме.

Напомним, сборная России обыграла в финале хоккейного турнира Германию (4:3 ОТ). Сам Ковальчук был признан MVP соревнований.