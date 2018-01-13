Илья Ковальчук: "Форма на Олимпиаду? Главное, на ней есть слово "Россия"

Нападающий СКА Илья Ковальчук назвал форму, в которой российские хоккеисты выступят на Олимпийских играх 2018 года, "очень приличной". Форвард не стал раскрывать, что игроки планируют надевать под игровую экипировку.

Напомним, в декабре 2017 года МОК принял решение о недопуске сборной России на Олимпиаду под государственным флагом. Спортсмены, которые ранее не были уличены в использовании допинга, смогут выступить на Играх в статусе OAR (Олимпийские атлеты из России). В их экипировке будет запрещено использование любых символов для национальной идентификации. Решение о том, кто представит страну в Корее, примет специальная комиссия МОК.

- Все видели форму в газетах и по телевизору. В чем-то уникально, очень приличная форма, - цитирует "Р-Спорт" Ковальчука. - Главное, что слово "Россия" на ней присутствует, и это здорово. Будем ли мы что-то под форму надевать? Это мы после Олимпиады скажем.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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