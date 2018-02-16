Илья Брызгалов: "В Ванкувере-2010 Быков и Захаркин не знали, что такое НХЛ"

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" отметил, что на Олимпиаде в Ванкувере у российской хоккейной команды был реальный шанс побороться за золото.

– В Турине был наилучший шанс, чтобы наконец добраться до золота?

– В Ванкувере.

– И тогда настроения были, как и сейчас перед Пхенчханом. Выиграли два ЧМ у двух очень сильных сборных Канады, причем у нас-то состав во втором случае был куда слабее.

– Мы реально могли выиграть. И недаром недавно Игорь Захаркин признал, что они оказались совершенно не готовы к канадцам. По прошествии лет могу сказать, что я их предупреждал, что это не чемпионат мира. На Олимпиаде другие игроки, лидеры и хоккей. Говорил с ними, но не смог их убедить. Тогда был достаточно молод и не смог правильно донести до них информацию на собрании. Случилось то, что случилось.

– Слышать вас особо не хотели?

– Нет, конечно. В начале у нас спрашивали, в чем проблема и почему мы играли так тяжело. Вы же помните, как мы мучились со словаками. Вроде два чемпионата выиграли. Я пытался объяснить, что здесь другая Канада и Америка, и надо было очень хорошо готовиться к играм. Это был не уровень нашего тренерского штаба. Ни Вячеслав Быков, ни Игорь Захаркин не имели отношения к НХЛ. Они не знали, что это такое. На тот момент это был не их тренерский уровень.

– Получается, без энхаэловского тренера игры против энхаэловцев выиграть нереально?

– По крайней мере нужны люди, которые знают этот хоккей. За 20 лет НХЛ сильно изменилась. Нужны специалисты, которые постоянно работают и находятся в лиге. Я знаю ее сейчас, потому что играл против многих хоккеистов. Знаю их способности и построение игры. Знаю, что в раздевалках говорят тренеры, какие изменения будут делать в перерыве. На Олимпиаде они будут делать то же самое. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Ильи Брызгалова