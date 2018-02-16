Илья Брызгалов: "Люди совсем не идиоты. Но то, что у людей есть стадность, – это да"

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" выразил мнение, что демократия - это миф, а люди - не идиоты.

– И как вы относитесь к диктатуре большинства?

– Так нет ведь никакой демократии, нет никакой свободы, нет ничего. Это все мифы.

– Потому что человек с тремя классами церковно-приходской уравнен в правах с человеком с тремя высшими?

– Хм. Вы говорите, как нацист.

– Тогда уж скорее шовинист, но не в прямом смысле.

– Ставить кого-то выше, потому что он учился, – а остальные что, не люди? Смотреть на других свысока? Может, человеку просто не дано учиться. Зато он в чем-то другом хорош.

– Бернард Шоу утверждал, что 95 процентов людей не способны думать, намекая на процентов идиотов в обществе.

– Люди совсем не идиоты. Но то, что у людей есть стадность, – это да. Часто бывает: начнешь с кем-то разговаривать один на один – нормальный же человек. Мыслит, умозаключения делает, рассуждает правильно. А потом им по телевизору что-то покажут или расскажут, и они все как один съезжают. Смотришь, вроде бы о другом только что говорили один на один, как вдруг что-то резко меняется. И все как стадо барашков. Раз – и повели их. В суп, в суп, в суп. "Ворота открыли – я и пошел". Но все-таки не идиоты. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Ильи Брызгалова