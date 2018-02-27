Игрок сборной Германии утверждает, что Россия сравняла счет после того, как его толкнули в спину

Игрок сборной Германии Янник Зайденберг рассказал о моменте с пропущенным голом в концовке третьего периода в финале Олимпиады-2018. Германия за 55 секунд до конца периода вела у России со счетом 3:2, но Никита Гусев сравнял счет, а в овертайме Кирилл Капризов забил победный гол.

- За воротами сборной России шла борьба. Меня толкнули сзади, - цитирует Focus Зайденберга. - Я потерял шлем, и мне не разрешили остаться на льду. Это был короткий момент, когда россияне остались в большинстве, которым хладнокровно воспользовались.

Сборная России сравняла счет находясь в меньшинстве, но заменив вратаря на полевого игрока.

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