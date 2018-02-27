Игрок сборной Германии утверждает, что Россия сравняла счет после того, как его толкнули в спину

Игрок сборной Германии Янник Зайденберг рассказал о моменте с пропущенным голом в концовке третьего периода в финале Олимпиады-2018. Германия за 55 секунд до конца периода вела у России со счетом 3:2, но Никита Гусев сравнял счет, а в овертайме Кирилл Капризов забил победный гол.
- За воротами сборной России шла борьба. Меня толкнули сзади, - цитирует Focus Зайденберга. - Я потерял шлем, и мне не разрешили остаться на льду. Это был короткий момент, когда россияне остались в большинстве, которым хладнокровно воспользовались.
Сборная России сравняла счет находясь в меньшинстве, но заменив вратаря на полевого игрока.
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Доктор Айболит
вот же тролли то))спасибо поржал от сообщений))
04:55
dEADj
Сейчас в западных сми начнется компания "давайте пожалеем бедных немцев и заберем золото у ужасных русских"
01:51
За Россию без допинга!
Крутой тренер, какой сталинград, какие фашисты, посмотри на календарь, 2018 год на дворе. сралинград уже 60 лет по-другому называется, да и фашистов в германии сейчас меньше, чем в россии
00:26
Nando51
Ну прям как дефачка)
00:12
grad45
началось нытьёёёё...
00:06
Крутой тренер
Да обделался он, это второй СТАЛИНГРАД вам, фашисты не добитые!!!!!!
23:43 27 февраля
dt
victor, зря не смеёшься, посмотри коту под хвост
22:31 27 февраля
dt
А письку не оторвали?
22:30 27 февраля
Весёлый℗
Игрок сборной Германии утверждает, что Россия сравняла счет)))
20:56 27 февраля
Весёлый℗
хоккей - это не институт благородных девиц. в хоккее толкают)
20:53 27 февраля
П_о_в_а_р
Гриша, поможииии!!!!!!!!!!
20:53 27 февраля
миха 108
Где-то я уже это слышал...,а под Сталинградом дело было!
20:43 27 февраля
egoshin-alex
Ну, фриц, повеселил своим мемуаром!
20:31 27 февраля
цска 19781978
Пусть в спорт -лото жалуется
20:19 27 февраля
victor
Зря смеетесь! Все так и было, как немец сказал - см. видео!
20:10 27 февраля
lapp
Завтра ещё кто нибудь из немцев вспомнит, как русские плевали во время матча на лёд, делая его очень скользким, особенно для немцев
20:03 27 февраля
lapp
Срочно переиграть матч с момента потери шлема. Аккуратно прибить шлем к голове гвоздиками 10см и вперед
19:59 27 февраля
shpasic
а ещё на него дыхнули мельдониевым перегаром, что он потерял сознание.
19:50 27 февраля
gruzovik62
Он в хоккей играет, этот фриц?
19:46 27 февраля
Bossonn
Это его проблема. Шлем надо крепить лучше.
19:45 27 февраля
Edward CSKA
заплачь ещё на камеру CNN ))))
19:38 27 февраля
wolfwolk
эво оно как, да тут дело семимильными к 40-й авентюре нибелунгов
19:35 27 февраля
rashlim
Вот именно эту историю он будет за пивком рассказывать до старости.
19:34 27 февраля
Опытный 63
Так лохануться, это сументь надо, вести в счете, за 2-11 до конца получить powerplay и пропустить
19:28 27 февраля
higagy
Стройная версия - не зря два дня думал.
19:25 27 февраля
boxboris
срочо вбрасываем в центр площадки фрау фюллер меркельгитллер
19:24 27 февраля
vladvl7777
вот оказывается в чем причина
19:22 27 февраля
gladiators79
срочно отнять у "энтих злобных русских" золото!!!!!!!
19:18 27 февраля