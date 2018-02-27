18:58 27 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Игрок сборной Германии утверждает, что Россия сравняла счет после того, как его толкнули в спину

25 февраля. Пхенчхан. Россия - Германия - 4:3 ОТ. Янник ЗАЙДЕНБЕРГ (№36) и Артем ЗУБ. Фото REUTERS
25 февраля. Пхенчхан. Россия - Германия - 4:3 ОТ. Янник ЗАЙДЕНБЕРГ (№36) и Артем ЗУБ. Фото REUTERS
28

Игрок сборной Германии  Янник Зайденберг рассказал о моменте с пропущенным голом в концовке третьего периода в финале Олимпиады-2018. Германия за 55 секунд до конца периода вела у России со счетом 3:2, но Никита Гусев сравнял счет, а в овертайме Кирилл Капризов забил победный гол. 

- За воротами сборной России шла борьба. Меня толкнули сзади, - цитирует Focus Зайденберга. - Я потерял шлем, и мне не разрешили остаться на льду. Это был короткий момент, когда россияне остались в большинстве, которым хладнокровно воспользовались. 

Сборная России сравняла счет находясь в меньшинстве, но заменив вратаря на полевого игрока.

"Когда отдал Капризову, знал, это конец". Интервью главного героя Олимпиады // 
Запомните: атлеты - из России. Ответ американскому СМИ //
Тройка, которая спасла Россию // Счастье на краю пропасти

Опрос

Что для вас стало главным событием Олимпиады-2018?
голосовать
28
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (28)
Войти, чтобы оставить комментарий

Доктор Айболит

вот же тролли то))спасибо поржал от сообщений))

04:55

dEADj

Сейчас в западных сми начнется компания "давайте пожалеем бедных немцев и заберем золото у ужасных русских"

01:51

За Россию без допинга!

Крутой тренер, какой сталинград, какие фашисты, посмотри на календарь, 2018 год на дворе. сралинград уже 60 лет по-другому называется, да и фашистов в германии сейчас меньше, чем в россии

00:26

Nando51

Ну прям как дефачка)

00:12

grad45

началось нытьёёёё...

00:06

Крутой тренер

Да обделался он, это второй СТАЛИНГРАД вам, фашисты не добитые!!!!!!

23:43 27 февраля

dt

victor, зря не смеёшься, посмотри коту под хвост

22:31 27 февраля

dt

А письку не оторвали?

22:30 27 февраля

Весёлый℗

Игрок сборной Германии утверждает, что Россия сравняла счет)))

20:56 27 февраля

Весёлый℗

хоккей - это не институт благородных девиц. в хоккее толкают)

20:53 27 февраля

П_о_в_а_р

Гриша, поможииии!!!!!!!!!!

20:53 27 февраля

миха 108

Где-то я уже это слышал...,а под Сталинградом дело было!

20:43 27 февраля

egoshin-alex

Ну, фриц, повеселил своим мемуаром!

20:31 27 февраля

цска 19781978

Пусть в спорт -лото жалуется

20:19 27 февраля

victor

Зря смеетесь! Все так и было, как немец сказал - см. видео!

20:10 27 февраля

lapp

Завтра ещё кто нибудь из немцев вспомнит, как русские плевали во время матча на лёд, делая его очень скользким, особенно для немцев

20:03 27 февраля

lapp

Срочно переиграть матч с момента потери шлема. Аккуратно прибить шлем к голове гвоздиками 10см и вперед

19:59 27 февраля

shpasic

а ещё на него дыхнули мельдониевым перегаром, что он потерял сознание.

19:50 27 февраля

gruzovik62

Он в хоккей играет, этот фриц?

19:46 27 февраля

Bossonn

Это его проблема. Шлем надо крепить лучше.

19:45 27 февраля

Edward CSKA

заплачь ещё на камеру CNN ))))

19:38 27 февраля

wolfwolk

эво оно как, да тут дело семимильными к 40-й авентюре нибелунгов

19:35 27 февраля

rashlim

Вот именно эту историю он будет за пивком рассказывать до старости.

19:34 27 февраля

Опытный 63

Так лохануться, это сументь надо, вести в счете, за 2-11 до конца получить powerplay и пропустить

19:28 27 февраля

higagy

Стройная версия - не зря два дня думал.

19:25 27 февраля

boxboris

срочо вбрасываем в центр площадки фрау фюллер меркельгитллер

19:24 27 февраля

vladvl7777

вот оказывается в чем причина

19:22 27 февраля

gladiators79

срочно отнять у "энтих злобных русских" золото!!!!!!!

19:18 27 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!