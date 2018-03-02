Хоккеист сборной России хочет получить объяснения от МОК, почему его не допустили на Олимпиаду

Защитник СКА Антон Белов отметил, что был шокирован, когда МОК не допустил его на Олимпиаду в Пхенчхане. По его словам, теперь он хочет сыграть на чемпионате мира.

– Что почувствовали, когда узнали, что не допущены к Олимпиаде?

– Болезненный вопрос. Это стало шоком. Благодарен ребятам, руководству клуба и сборной за поддержку. И сейчас, я так понимаю, продолжается разбирательство, и хотелось бы каких-то объяснений от МОК, почему так произошло, на каких основаниях. Получилось как получилось. Сейчас нет времени переживать. Хочется сыграть на чемпионате мира. (Игорь ЕРОНКО)