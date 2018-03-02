14:11 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Хоккеист сборной России хочет получить объяснения от МОК, почему его не допустили на Олимпиаду

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Защитник СКА Антон Белов отметил, что был шокирован, когда МОК не допустил его на Олимпиаду в Пхенчхане. По его словам, теперь он хочет сыграть на чемпионате мира.

– Что почувствовали, когда узнали, что не допущены к Олимпиаде?

– Болезненный вопрос. Это стало шоком. Благодарен ребятам, руководству клуба и сборной за поддержку. И сейчас, я так понимаю, продолжается разбирательство, и хотелось бы каких-то объяснений от МОК, почему так произошло, на каких основаниях. Получилось как получилось. Сейчас нет времени переживать. Хочется сыграть на чемпионате мира. (Игорь ЕРОНКО)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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alex-loko

Ну на Х6, он и так заработать может легко. А вот Олимпийским чемпионом стать, шансов уже нет, наверное

14:38

gibson

А лучше Х6, чтобы пресса успокоилась:-)

14:34

Serenky25

И пусть Х5 дают в качестве материального ущерба!

14:17

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