Харийс Витолиньш: "Перевод Мозякина в первое звено должен добавить ему остроты"

Помощник главного тренера сборной России Харийс Витолиньш после утренней раскатки в день первого матча олимпийского хоккейного турнира против Словакии объяснил перевод нападающего Сергея Мозякина в первое звено к Илье Ковальчуку и Павлу Дацюку. Он также добавил, что у тренерского штаба есть понимание, что делать.

– Есть ли у нас преимущество в мастерстве перед Словакией?

– Посмотрим, – сказал Витолиньш. – У нас есть и силовые игроки, мы можем забрасывать шайбу за спину, если она будет скакать и прыгать по этому льду. На игру мы выйдем 13+7 (13 нападающих и 7 защитников).

– Кто именно окажется в составе?

– Доживем до начала игры, увидим. У словаков мастеровитая команда. Чехословацкая школа всегда была хорошей. Не стал бы говорить, что это уровень Евротура. Это Олимпиада, и каждая игра очень важна. Перевод Мозякина должен добавить первому звену остроты. Дальше по игре будем смотреть. Мы играли с разными сочетаниями, и у нас есть понимание, что делать.

Матч Словакия – Россия состоится сегодня и начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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