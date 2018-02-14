Харийс Витолиньш: "Перевод Мозякина в первое звено должен добавить ему остроты"

Помощник главного тренера сборной России Харийс Витолиньш после утренней раскатки в день первого матча олимпийского хоккейного турнира против Словакии объяснил перевод нападающего Сергея Мозякина в первое звено к Илье Ковальчуку и Павлу Дацюку. Он также добавил, что у тренерского штаба есть понимание, что делать.
– Есть ли у нас преимущество в мастерстве перед Словакией?
– Посмотрим, – сказал Витолиньш. – У нас есть и силовые игроки, мы можем забрасывать шайбу за спину, если она будет скакать и прыгать по этому льду. На игру мы выйдем 13+7 (13 нападающих и 7 защитников).
– Кто именно окажется в составе?
– Доживем до начала игры, увидим. У словаков мастеровитая команда. Чехословацкая школа всегда была хорошей. Не стал бы говорить, что это уровень Евротура. Это Олимпиада, и каждая игра очень важна. Перевод Мозякина должен добавить первому звену остроты. Дальше по игре будем смотреть. Мы играли с разными сочетаниями, и у нас есть понимание, что делать.
Матч Словакия – Россия состоится сегодня и начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
- Илья Ковальчук
- Сборная России (Хоккей)
- Харийс Витолиньш
- Сборная Словакии (Хоккей)
- Павел Дацюк
- Сергей Мозякин
novic
Мозякин с Дацюком-это интересно. Лишь бы Ковальчук всё не испортил.
07:40
КОТЛИН
Постоянными перестановками вы просто достали. Вам, конечно, отвечать за результат, но сыгранность теряете. А это было наше главное преимущество. Хотя в СКА вы тоже этими перестановками достали.
06:50