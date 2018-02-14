06:23 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Харийс Витолиньш: "Перевод Мозякина в первое звено должен добавить ему остроты"

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Помощник главного тренера сборной России Харийс Витолиньш после утренней раскатки в день первого матча олимпийского хоккейного турнира против Словакии объяснил перевод нападающего Сергея Мозякина в первое звено к Илье Ковальчуку и Павлу Дацюку. Он также добавил, что у тренерского штаба есть понимание, что делать.

– Есть ли у нас преимущество в мастерстве перед Словакией?

– Посмотрим, – сказал Витолиньш. – У нас есть и силовые игроки, мы можем забрасывать шайбу за спину, если она будет скакать и прыгать по этому льду. На игру мы выйдем 13+7 (13 нападающих и 7 защитников).

– Кто именно окажется в составе?

– Доживем до начала игры, увидим. У словаков мастеровитая команда. Чехословацкая школа всегда была хорошей. Не стал бы говорить, что это уровень Евротура. Это Олимпиада, и каждая игра очень важна. Перевод Мозякина должен добавить первому звену остроты. Дальше по игре будем смотреть. Мы играли с разными сочетаниями, и у нас есть понимание, что делать.

Матч Словакия – Россия состоится сегодня и начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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novic

Мозякин с Дацюком-это интересно. Лишь бы Ковальчук всё не испортил.

07:40

КОТЛИН

Постоянными перестановками вы просто достали. Вам, конечно, отвечать за результат, но сыгранность теряете. А это было наше главное преимущество. Хотя в СКА вы тоже этими перестановками достали.

06:50

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