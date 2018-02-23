23:53 23 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Филипп Грубауэр: "Германия не выстрелила бы на Олимпиаде, если бы не отсутствие игроков НХЛ"

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Голкипер "Вашингтона" Филипп Грубауэр заявил, что сборная Германии сумела выйти в финал Олимпийских игр-2018 лишь благодаря отсутствию игроков НХЛ на турнире. Напомним, что в 1/2 финала немцы обыграли Канаду (4:3) и в решающей встрече сыграют с Россией.

– Если бы я и другие хоккеисты из НХЛ были на Олимпиаде, Германия бы так не выстрелила, – цитирует Грубауэра Washington Post.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Эугенио

Дык, опять в финале США с Канадой играли бы)))

01:20

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