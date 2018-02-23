Филипп Грубауэр: "Германия не выстрелила бы на Олимпиаде, если бы не отсутствие игроков НХЛ"

Голкипер "Вашингтона" Филипп Грубауэр заявил, что сборная Германии сумела выйти в финал Олимпийских игр-2018 лишь благодаря отсутствию игроков НХЛ на турнире. Напомним, что в 1/2 финала немцы обыграли Канаду (4:3) и в решающей встрече сыграют с Россией.

– Если бы я и другие хоккеисты из НХЛ были на Олимпиаде, Германия бы так не выстрелила, – цитирует Грубауэра Washington Post.