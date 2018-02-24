Фазель рад, что Германия вышла в финал Олимпиады

Президент ИИХФ Рене Фазель отметил, что доволен всем, что происходит на хоккейном турнире Олимпиады-2018. Он также назвал выход сборной Германии в финал чудом.

В полуфинале немцы победили канадцев со счетом 4:3, а в финале встретятся с Россией.

– Довольны всем, что происходит в Корее на хоккее. Благодарны оргкомитету и всей Корее, – сказал Фазель. – Благодаря организаторам, справились со всеми вызовами. На нашем хоккейном турнире нет НХЛ, это разочарование, но тот факт, что Германия в финале – это замечательно. В Германии никого не волнует, что тут нет игроков НХЛ. Команда будет бороться за золотую медаль – вот что важно. Выход Германии в финал это чудо. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Хоккейный финал Олимпиады пройдет завтра, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

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