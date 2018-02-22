Дэйв Кинг: "Понимаю, зачем всю сборную России свели в два клуба"

Главный тренер сборной Канады на Олимпиадах 1984, 1988 и 1992 годов, автор знаменитой книги "King of Russia" о временах работы в магнитогорском "Металлурге" Дэйв Кинг в интервью "СЭ" отметил, что понимает, почему костяк сборной России состоит из игроков ЦСКА и СКА. В полуфинале Игр-2018 россияне завтра сыграют с Чехией.
– Следите ли вы за КХЛ? И как относитесь к тому, что всех лучших игроков страны ради Олимпиады свели в двух клубах?
– Понимаю, что это дает вам больше шансов на успех на Олимпиаде. Но одной из важных составных частей любой сильной лиги должно быть равенство, паритет. Чем больше равенства, тем выше накал и конкуренция, и тем больше интерес зрителей. Понимаю, зачем это было сделано – но считаю, что с такими вещами нужно быть осторожными. Потому что хорошая, справедливая конкуренция необходима всем. (Игорь РАБИНЕР)
Мальчиш-Кибальчиш
А всё равно как два пальца об асфальт, нашим стратегам до осветительного прибора, у них своя кривая развития...денюшки освоить надобно.
11:26
Serenky25
Когда так делали, не об олимпиаде думали.
08:05
igogohruhru
Два клуба - уже прогресс!
07:47
Saratov-KRAZ
у нас все решает бабло
07:31