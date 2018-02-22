07:20 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Дэйв Кинг: "Понимаю, зачем всю сборную России свели в два клуба"

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Главный тренер сборной Канады​ на Олимпиадах 1984, 1988 и 1992 годов, автор знаменитой книги "King of Russia" о временах работы в магнитогорском "Металлурге" Дэйв Кинг в интервью "СЭ" отметил, что понимает, почему костяк сборной России состоит из игроков ЦСКА​ и СКА. В полуфинале Игр-2018 россияне завтра сыграют с Чехией.

– Следите ли вы за КХЛ? И как относитесь к тому, что всех лучших игроков страны ради Олимпиады свели в двух клубах?

– Понимаю, что это дает вам больше шансов на успех на Олимпиаде. Но одной из важных составных частей любой сильной лиги должно быть равенство, паритет. Чем больше равенства, тем выше накал и конкуренция, и тем больше интерес зрителей. Понимаю, зачем это было сделано – но считаю, что с такими вещами нужно быть осторожными. Потому что хорошая, справедливая конкуренция необходима всем. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Кинга

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Мальчиш-Кибальчиш

А всё равно как два пальца об асфальт, нашим стратегам до осветительного прибора, у них своя кривая развития...денюшки освоить надобно.

11:26

Serenky25

Когда так делали, не об олимпиаде думали.

08:05

igogohruhru

Два клуба - уже прогресс!

07:47

Saratov-KRAZ

у нас все решает бабло

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