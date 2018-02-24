ЦСКА поздравил Мэта Робинсона с бронзовой медалью Олимпиады

ЦСКА поздравил своего защитника Мэта Робинсона с бронзовой медалью Олимпиады в Пхенчхане. Напомним, сборная Канады, за которую выступал 31-летний хоккеист, в матче за третье место Игр-2018 обыграла Чехию со счетом 6:4.
- Поздравляем Мэта Робинсона с бронзовой медалью Олимпийских игр, - отмечается в сообщении.
Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь
Поздравляем Мэта Робинсона с бронзовой медалью Олимпийских игр! pic.twitter.com/CJ5HenzSCh– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 24 февраля 2018 г.