ЦСКА поздравил Мэта Робинсона с бронзовой медалью Олимпиады

ЦСКА поздравил своего защитника Мэта Робинсона с бронзовой медалью Олимпиады в Пхенчхане. Напомним, сборная Канады, за которую выступал 31-летний хоккеист, в матче за третье место Игр-2018 обыграла Чехию со счетом 6:4.

- Поздравляем Мэта Робинсона с бронзовой медалью Олимпийских игр, - отмечается в сообщении.

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