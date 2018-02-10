Быков поддержал инициативу Плющенко по паралимпийцам

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков полностью поддерживает инициативу Евгения Плющенко, который обратился к главам Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК) с просьбой допустить россиян на Паралимпиаду-2018. Тем не менее, он сомневается, что эта инициатива будет рассмотрена.

– Я бы с удовольствием тоже подписался, я полностью солидарен с моими коллегами по спорту, – цитирует "Р-Спорт" Быков. – Я, безусловно, в этой команде. Но, на мой взгляд, они (МОК и МПК) встали в позу категоричности. Категоричность – это черта не умного человека.

Принимать во внимание слова одного человека (информатора ВАДА Григория Родченкова), который затаил злобу на бывшую свою родину и хочет отомстить за счет других, а вся эта система под названием олимпийское руководство из-за давления и боязни за свою шкуру, они просто топчут нормально олимпийское движение. Я сомневаюсь, что это письмо они даже будут рассматривать, примут во внимание