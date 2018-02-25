11:09 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Андрей Зубарев: "Бог дал нам этим медали!"

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ymovan

АНДРЕЙ ЗУБАРЕВ: "БОГ ДАЛ НАМ ЭТИМ МЕДАЛИ!" да он философ, что значит "...дал нам этим..." ?

12:05

egoshin-alex

Потому, что Бог сказал:" Без меня не можете творити ничесоже".

11:41

NF

И Бога записали в белофлажники, хотя всуе упоминать нельзя...

11:28

alex160554

АНДРЕЙ ЗУБАРЕВ: "БОГ ДАЛ НАМ ЭТИМ МЕДАЛИ!" Остальные плохо просили у Бога.

11:16

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