Андрей Зубарев: "Бог дал нам этим медали!"

Защитник сборной России Андрей Зубарев прокомментировал игру нашей команде в финальном матче Олимпийского хоккейного турнира. Сборная России переиграла Германию (4:3 ОТ) и выиграла золотые медали.

- Что думали при счете 2:3?

- Легкое недопонимание было самой ситуации. Думаю, другие команды и погорели на этом - не верили, что сборная Германии может у них выиграть. Такая же ситуация произошла и у нас. Проигрываем 2:3 за две с половиной минуты до конца матча - в голове закрадывается мысль, что что-то не так. Мы не можем такого допустить, плюс еще удаление у нас было. Но бог дал нам эти медали!

- Физически насколько устали?

- Больше эмоционально. Ну как ты в финале можешь физически устать? Хоть до завтра играть готов!

- Когда вторую шайбу забросили, вышли с ощущением, что игра сделана?

- Нет. Произошло то, что произошло. Ошибка была.

- Роль Никиты Гусева...

- Смысл говорить об этом? Вы и так видели, что они в поряде все! Вся команда в поряде.

- Дацюк с собранным с нуля голеностопом проводит больше всех времени на льду...

- Вы сами ответили на свой вопрос. Все потому, что он Павел Дацюк. Это профессионал. (Игорь РАБИНЕР)